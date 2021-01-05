Женщину напугало странное «существо» в больничной палате

Жительницу австралийского города Брисбен напугало некое «загадочное существо», которое, по ее словам, пряталось в вентиляционной системе больницы, где она лечилась.

По словам невестки пациентки, ее свекровь заметила необычное существо в вентиляционной решетке над своей кроватью. Женщину не покидало ощущение, что на нее «что-то смотрит». Она утверждала, что в палате, кроме нее, никого не было, однако она чувствовала, что кто-то прикасается к ней.

На своей странице в соцсети Facebook женщина написала, что существо двигалось и оглядывало комнату, иногда оно «появлялось, а затем резко исчезало».

Комментируя данную публикацию, пользователи отметили, что, скорее всего, женщина видела через решетку изоляционный материал, к тому же в вентиляционной системе могут обитать грызуны.