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Австралийку напугало странное «существо» в больничной палате 

runews24.ru 6 часов назад
Женщину напугало странное «существо» в больничной палате
Фото: Runews24.ru
Жительницу австралийского города Брисбен напугало некое «загадочное существо», которое, по ее словам, пряталось в вентиляционной системе больницы, где она лечилась.
По словам невестки пациентки, ее свекровь заметила необычное существо в вентиляционной решетке над своей кроватью. Женщину не покидало ощущение, что на нее «что-то смотрит». Она утверждала, что в палате, кроме нее, никого не было, однако она чувствовала, что кто-то прикасается к ней.
На своей странице в соцсети Facebook женщина написала, что существо двигалось и оглядывало комнату, иногда оно «появлялось, а затем резко исчезало».
Комментируя данную публикацию, пользователи отметили, что, скорее всего, женщина видела через решетку изоляционный материал, к тому же в вентиляционной системе могут обитать грызуны.
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