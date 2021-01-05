Какие жесты пальцами рук принося удачу 

Наши предки верили, что пальцы рук, сложенные определенным образом, способны повлиять на окружающую реальность. Например, привлечь удачу или защитить от неприятностей.

Поднятый вверх большой палец

Всем знаком этот жест, означающий одобрение. А вот в старину считалось, что таким образом можно привлечь в свою жизнь любовь.

В то же время большой палец, опущенный вниз, напротив, символизирует неодобрение. Люди подсознательно относятся с подозрением к тем, кто скрывает большой палец, например, зажав его в кулаке или спрятав в карман. Раньше верили, что человек с такими привычками будет несчастлив в личной жизни.

Указательный и средний пальцы, разведенные в стороны

Считается, что этот жест позаимствован у древних римлян и означает он латинское V — первую букву слова «виктория» («победа»). Сложно сказать, когда именно его стали использовать на Руси.

Суеверные утверждают, что жест «победы» якобы можно применять для привлечения успеха в любых сферах. Если вы хотите, чтобы он сработал, то совершайте ритуал только доминантной рукой (у большинства людей это правая рука, у левшей — левая). Можно делать это незаметно, даже опустив руку в карман.

Скрещенные пальцы

Издавна люди использовали этот жест «на удачу» или для защиты от бед. Например, рекомендуется скрещивать два пальца (обычно указательный и средний) во время сложного собеседования или экзамена, чтобы все прошло благополучно.

Православные историки связывают традицию скрещивания пальцев на руке с символом креста, на котором распяли Иисуса . Возникла она во времена раннего христианства, когда у верующих еще не было принято в массовом порядке носить на шее крестик. При помощи знака распятия христиане узнавали друг друга в эпоху гонений на веру.

В Средние века скрещивание пальцев стало играть больше защитную функцию: так поступали, когда хотели защититься от врагов, бесов, сглаза, дурных мыслей и любых негативных сил. В России же до недавнего времени скрещивать пальцы было принято, чтобы подчеркнуть правдивость сказанных человеком слов. А если незаметно скрестить пальцы за спиной, когда говоришь неправду — то якобы ложь тебе простится.

Кукиш

В наше время показывать кукиш — известную фигуру, сложенную из трех пальцев: большого, указательного и среднего — считается очень грубым. Однако изначально этот жест носил защитный смысл. Например, при какой-либо угрозе, опасности держали сложенные в кукиш пальцы в кармане, отсюда и выражение: «фига в кармане».

Сцепленные мизинцы

У детей есть ритуал примирения после ссоры: они сцепляются друг с другом мизинцами и приговаривают: «Мирись, мирись, мирись и больше не дерись…»

Родился этот жест еще в древние времена: его использовали торговцы, заключая сделку. Еще было принято при передаче денег из рук в руки постучать мизинцем по самой крупной монете или, в более поздние времена, банкноте. По поверью, сцепленные мизинцы привлекали финансы.