«Прибыла в Одессу банда из Амура» 

В 2020 году в России признали экстремистским и запретили движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). После этого у многих возникли опасения, что под запретом со временем окажется все, что связано с уголовной культурой, включая песни с бандитской тематикой. Между тем одной из самых популярных и известных блатных песен с середины XX века остается «Мурка» — своеобразный гимн криминального мира. Существует много версий о том, какие события легли в основу сюжета этой песни. Самые интересные факты и вымыслы изучила «Лента.ру»

«Кольца и браслеты разве я тебе не покупал»

В знаменитом советском фильме «Место встречи изменить нельзя» внедрившемуся в банду «Черная кошка» оперативнику Владимиру Шарапову пришлось подтвердить уголовникам свою легенду, что когда-то он работал в ресторане пианистом. Бандиты попросили его «сбацать Мурку» — и Шарапову это удалось, а слушатели поняли, что он знает толк в воровской культуре.

Впечатленный исполнением песни соратник главаря «Черной кошки» Горбатого, не выдержав, начинает подпевать: «Шляпки и жакеты, кольца и браслеты разве я тебе не покупал»…

«Мурка» — самый знаменитый блатной хит СССР в жанре жестокого романса, сентиментальной песни о блатной культуре с трагической развязкой. Впервые петь ее начали в 20-е годы XX века в Одессе, но примерно в то же время исследователи тюремной культуры находят записи с разными вариациями «Мурки» в Риге и Ростове. Существует около 25 вариантов песни.

Долгое время считалось, что своеобразный гимн криминального мира Советского Союза был народным творчеством, чем объяснялись многочисленные вариации текста. В одних текстах после расправы над Муркой ее убийца стрелял себе в голову, в других любовь у Мурки была не с бандитом, а с таким же, как она сама, сотрудником ЧК.

Но у изначального, классического текста песни был вполне реальный автор — Яков Ядов (настоящая фамилия Давыдов). Уроженец Киева, он после революции перебрался в Одессу, где занялся журналистской и литературной деятельностью. Ядов писал стихотворные фельетоны и статьи в газеты «Одесские известия», «Станок» и «Моряк».

Помимо прочего Ядов был известен как автор песни «Бублики» — хита 20-х годов в СССР. Он дружил с многими творческими людьми своей эпохи — Ильфом и Петровым, Валентином Катаевым Константином Паустовским . В воспоминаниях последнего, к слову, упоминается и «Мурка».

Даже всеведущие жители города Одессы не могли припомнить, к примеру, кто написал песенку «Здравствуй, моя Любка, здравствуй, дорогая!»

Яков Ядов черпал вдохновение в трудной жизни постреволюционной Одессы, где смешались уголовники, торговцы, представители новой и старой власти. Знал писатель и о непростых буднях Одесского уголовного розыска, и о борьбе чекистов с контрреволюционными элементами и бандитами, поскольку водил тесную дружбу с представителями органов правопорядка. У них Ядов черпал информацию для статей, заметок и фельетонов.

В погоне за Бриллиантом

Первая строка песни уже много лет порождает разные версии о происхождении той самой банды, за которой следила Губчека (Губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем), внедрившая в ряды уголовников Мурку. Амур находится на самой восточной окраине страны, а потому логично предположить, что шайка приехала с Дальнего Востока.

Но сегодняшние реалии далеки от тех, что были в 20-е годы. Авиасообщение тогда отсутствовало, а пассажирские поезда по Транссибу ходили хоть и относительно регулярно, но без дела на них не ездили. При первой же проверке документов на полустанке возникли бы вопросы.

А потому слабо верится, что целая банда могла преодолеть такое расстояние незаметно, да и еще и ради наживы на другом конце страны

Поскольку многим современникам Якова Ядова сам факт приезда гастролеров с берегов Амура казался маловероятным, уже при его жизни появилась версия песни со словами «банда из Ростова».

Есть и другая теория: упоминаемый в песне Амур на деле был не рекой на восточной границе СССР, а известным районом Днепропетровска (ныне Днепр) с репутацией, похожей на ту, что имела Хитровка в Москве. Именно в этом районе в середине 20-х годов XX века действовала жестокая банда, промышлявшая разбойными нападениями, грабежами и кражами.

Бандиты имели репутацию откровенных мокрушников (убийц): они стреляли и резали всех без разбора ради наживы. Из-за этой банды в вечер получки люди старались идти домой компаниями, а молодежь нередко романтизировала налетчиков, видя в них успешных парней с папиросами, выпивкой и красивыми женщинами.

Само собой, наглые уголовники портили имидж новой власти, а потому на борьбу с «бандой из Амура» были брошены лучшие силы уголовного розыска из столицы Советской России.

Причем в главари банды записывали легендарного вора в законе Владимира Бабушкина (Вася Бриллиант)

После того как чекисты взяли несколько его подельников, вор не стал ждать, чем кончится дело, и, собрав верных подручных, перебрался в соседнюю Одессу, где у него были крепкие связи в уголовном мире и тайные квартиры для того, чтобы отсидеться.

Впрочем, есть и вариация «Мурки» со словами «банда из-за МУРа» — и это может оказаться ближе к истине. В связи с повальным бандитизмом сотрудники Московского уголовного розыска (МУР) совместно с чекистами вели активную и беспощадную борьбу с бандитизмом на местах. В том числе — с использованием местной агентуры.

Сотрудники МУРа. 20-е годы XX века

Если же на местах агентуры не имелось, в банды внедрялись свои люди — под прикрытием. Москва направляла своих сотрудников в союзные республики, поскольку выяснилось, что в ряде регионов местные органы правопорядка не справляются с бандитизмом.

Причина — в кумовстве и тесных связях, порой возникавших между пролетарской милицией и криминалом

Часто сотрудники МУРа фактически выезжали на боевые операции. Работали они четко, при любой возможности открывая огонь на поражение и используя суровые методы дознания. Отсюда родилась версия, что в первоначальном тексте «Мурки» были слова «Прибыла в Одессу банда из-за МУРа»: мол, бандиты бежали от шедших по пятам оперативников.

«А за ней следила Губчека»

Благодаря этой строчке довольно легко определить временной промежуток, когда происходили события жестокого романса и когда Маруся Климова пошла по следу Васи Бриллианта. Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем был создана в декабре 1917 года.

С августа 1918 года более чем в 40 регионах страны функционировали участковые чрезвычайные комиссии (ЧК), которые подчинялись губернским комиссиям — тем самым Губчека (ГубЧК)

Губернские чрезвычайные комиссии просуществовали до 1922 года, а значит, после этого следить за бандой могли уже только сотрудники Особого государственного политического управления (ОГПУ), которое пришло на смену ЧК. Другое дело, что в народе прозвище «чекист» еще долго сохранялось за сотрудниками специальных подразделений правоохранительных органов СССР.

«В банде была баба, звали ее Мурка»

В изначальном тексте Мурка (блатной вариант имени Мария) иногда называется и Любкой, и Машей. По-видимому, здесь речь идет о ходовом в те годы прозвище — Мурками называли работниц, а порой и подруг сотрудников Московского уголовного розыска. В данном случае Мурку поначалу звали Любкой, затем Машей, и лишь потом в тексте появилось каноническое имя.

К слову, существует версия песни, в которой вообще отсутствует Вася Бриллиант и его «банда из Амура». Но есть история о любви и измене, которая завершилась кровавой разборкой на почве ревности. Тем не менее история о Бриллианте и сотруднице Климовой, которая служила в секретном подразделении ЧК, считается наиболее близкой к реальности.

Согласно этой версии, работавшие в Днепропетровске чекисты выяснили, что в их руках оказалась лишь часть банды.

Бриллиант перебрался в Одессу и начал вести там свои темные дела: он устраивал нападения на перевозчиков денег, а его подручные вовсю промышляли уличным разбоем

Чтобы ликвидировать группировку Бриллианта, чекисты отправили под видом занимающейся разбоем «банды гастролеров» опытных сотрудников МУРа. Лжебандиты должны были привлечь своими дерзкими выходками внимание Бриллианта, который был настолько хорошо законспирирован, что никто толком не знал, как он выглядит.

Но оперативники знали, что его слабости — вино, оружие и красивые женщины, и чтобы Бриллиант клюнул на приманку, дерзкую банду чекистов доверили возглавить симпатичной сотруднице Марии Климовой

Женщина в банде в то время не была уникальным явлением. Обольстительные дамы в шляпках часто занимались мошенничеством, аферами, промышляли игрой в карты и карманными кражами. Конечно, после революции, когда власть еще не укрепилась, были и такие женщины, которые собирали собственные преступные группы.

«Даже злые урки — и те боялись Мурки»

Мария Климова провернула несколько дерзких ограблений, пользуясь данными ей из Москвы инструкциями. Она посетила пару злачных мест для криминальной публики, где проявила характер, подстрелив местных бандитов, решивших распустить руки. Конечно, столь экстравагантная особа не могла не заинтересовать самого Васю Бриллианта.

При знакомстве Мурка сообщила, что она Марго Дмитриевская, ближайшая подруга Нестора Махно (батьки Махно), которого за его анархистские взгляды и сопротивление и белым, и красным сильно уважали в криминальном мире.

Настоящая Марго с возлюбленным к тому времени сбежала за границу — и легенда сработала

Между тем, как следует из текста песни, люди Васи Бриллианта понимали, что случайности неслучайны, и начавшиеся провалы связаны с тем, что кто-то из них сотрудничает с чекистами. По-видимому, с чем-то подобным банда уже сталкивалась в родном днепропетровском Амуре, а потому «крота» искали активно.

Скорее всего, как это бывает в мировой практике противостояния оргпреступности и силовых структур, за голову «крота» или за информацию о нем была объявлена большая награда. Желающие обогатиться искали информацию о нем везде, где можно.

«Там сидела Мурка в кожаной тужурке»

Понятно, что оперативник Мария Климова, которая находилась в Одессе под прикрытием и которую пытались вычислить все местные уркаганы — от воров-домушников до матерых головорезов, никогда не пошла бы на встречу с бандитами в классической форме чекиста — кожаной куртке и с наганом, торчащим из кармана.

Но Яков Ядов, по-видимому, не хотел углубляться в тонкости оперативной работы: он все же создавал хит своего времени, который должен быть понятен и башмачнику, и уголовнику, и тому же чекисту

Судя по этой строке из песни, бандиты раскрыли Мурку в неожиданный для нее момент. Причиной провала Климовой стало то, что одесские бандиты кормились в первую очередь благодаря порту, через который проходило множество товаров. И на Привозе можно было узнать последние слухи.

Знаменитые одесские контрабандисты имели связи везде, в первую очередь — в соседней Румынии, куда регулярно ездили за товаром. А именно там и скрывался батька Махно со своей подругой, настоящей Марго Дмитриевской. Кто-то из бандитов узнал об этом и поделился информацией с главарем бандитов, а тот уже расправился с Марусей Климовой.

«Мурка — Маруся Климова, прости любимого!»

Если примерный криминальный сюжет известен, то личность Маруси Климовой вызывает неподдельный интерес у всех охотников за сенсациями. В 2018 году СМИ сообщили, что в запасниках Одесского краеведческого музея хранится кошелек с выгравированной надписью «Любочке от Мурки. 1941 год». Дарительницей якобы была та самая героиня знаменитой песни.

Также сообщалось, что в Главном информационно-архивном Центре МВД России есть учетная карточка капитана милиции Марии Прокофьевны Климовой, 1897 года рождения. Если это та самая Мурка, то на момент охоты на Васю Бриллианта ей было 25 лет. Но звания в милиции ввели лишь в 30-е годы.

Если кошелек принадлежит той самой Марусе Климовой — выходит, ей удалось избежать бандитской пули и выполнить задание, а в 1952 году она спокойно вышла на пенсию

Между тем в июне 2018 года в Великом Устюге (Вологодская область) открыли первый в России памятник уроженке города Марусе Климовой — героине песни «Мурка». Впрочем, этот факт вызывает сомнения. Якобы подтвержденная документами история о Климовой — уроженке Великого Устюга — появилась в сети аккурат перед началом проката по ТВ сериала про Мурку.

«Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая!»

За время существования песни число тех, кого называли реальными прототипами Мурки, выросло до нескольких десятков. Долгое время считалось, что Мурка — это Мария Никифорова , предводительница анархистов на территории Юга России, соратница Нестора Махно.

В 16 лет она сбежала из дома, примкнула к анархистам и стала классической революционеркой. Девушка была лихая, в юные годы занималась и терактами, и дерзкими налетами. В какой-то момент ее поймали, Никифорова предстала перед судом и была приговорена к расстрелу, но позже его заменили на пожизненную каторгу. Девушка сумела сбежать с каторги и перебралась за границу.

В годы Гражданской войны Никифорова создала так называемую Черную гвардию, которая устанавливала советскую власть в Харькове, Екатеринославе и Александровске (Запорожье)

Позже, когда Нестор Махно и советская власть разошлись и вступили в прямое противостояние, Мария вернулась к анархистам и вела активную борьбу уже против большевиков, взрывая, стреляя и организуя группы сопротивления. Никифорову идеально описывала строчка из песни Ядова: «Даже злые урки — и те боялись Мурки».

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Но о Никифоровой известно, что в 1919 году ее вместе с мужем схватили представители белой добровольческой армии в Крыму, где после допросов казнили вместе с членом партии большевиков Евгенией Багатурьянц.

В Севастополе по приговору военно-полевого суда казнена известная Маруся Никифорова (Мария Бржостска), командирша отряда анархистов-коммунистов, производившая кровавые расстрелы и расправы

Исследователь знаменитой песни писатель Сергей Мельгунов считал, что прообразом Мурки стала одесская чекистка по прозвищу Дора. По его данным, 20-летняя девушка была главным палачом в местной ЧК и расстреливала людей без суда и следствия. До работы в ЧК она была актрисой, а после ее ареста в 1919 году пошли слухи, что Дора работала двойным агентом в воровской среде Одессы.

«Ты зашухарила всю нашу малину — и за это пулю получай»

Конечно, среди тех, кого называли прообразом Мурки, были многочисленные женщины из ЧК с именем Мария и фамилией Климова. Их оказалось в 20-е годы несколько десятков. Впрочем, нужно понимать, что поэт и журналист Яков Ядов создавал все же песню, а не документальное произведение.

Его целью не была точная фиксация происходящих событий, тем более что, по воспоминаниям современников, талантливый писатель хватался за любую возможность написать и заработать на том, что нравилось его аудитории. Вряд ли стоит искать реальные прототипы у каждого стихотворения и песни, вышедшей из-под пера одесского таланта.