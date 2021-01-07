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Эксперт объяснил, зачем мошенники звонят и сбрасывают 

Даня Виттиг 2 часа назад
Эксперт объяснил, зачем мошенники звонят и сбрасывают
Фото: depositphotos.com
Мошенники придумали новую схему обмана людей по телефону. Об этом сообщил вещий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Его слова передает РИА Новости.

«Злоумышленники звонят и сбрасывают, чтобы обманывать системы автоматической фильтрации звонков. Существующие системы, например наша WhoCalls, анализируют звонки: когда они происходят, номер, длительность, есть ли этот контакт в адресной книге пользователя и так далее. После каждого звонка системы предлагают пользователю указать, есть ли у него подозрение на мошенничество. Если данный номер был зафиксирован как спам, то в будущем при входящем звонке на экране устройства отобразится предупреждение о том, что это спам», — пояснил специалист.

Новая схема, при которой мошенники звонят с незнакомых номеров и скидывают вызов, создана для того, чтобы заставлять жертв связываться с аферистами самостоятельно.

«Если человек перезванивает сам, злоумышленники начинают использовать традиционные методы социальной инженерии: представляются сотрудниками службы безопасности банка, пытаются выведать конфиденциальные данные пользователя или убедить перевести деньги на счета мошенников», — сообщил эксперт.

Доля спама среди всех входящих с неизвестных номеров в России составила 63%, приводит агентство статистику Kaspersky Who Calls. Злоумышленники также используют технологию подмены номера и используют номера финансовых организаций, госучреждений или юридических лиц.
Ведущий эксперт также дал совет, как не стать жертвой телефонных лжесотрудников банков и служб безопасности:

«Как не попасться на удочку мошенников? Вы должны сказать «Спасибо, неинтересно» и просто завершить звонок», — добавил эксперт.

Ранее "Рамблер" сообщал, как мошенники обманывают покупателей на кассе.
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