«Эту тайну лучше оставить нераскрытой» 

2020 год выдался поистине таинственным и пугающим. Жителей разных стран и континентов поджидали самые невероятные открытия и находки. Одни неожиданно обнаруживали в своих домах потайные комнаты и необычные коллекции, другие получали загадочные посылки, третьи находили объекты, таящие в себе секреты. О самых странных явлениях прошедшего года — в материале «Ленты.ру»

Ящик Пандоры

В конце весны шестилетний Нокс Брюэр из американского штата Южная Каролина положил начало небольшому расследованию. Мальчик посмотрел на платформе YouTube видео про магнитную рыбалку и отправился на озеро.

«Мы подумали, что так ему будет легче перенести изоляцию из-за вируса, — рассказала его мать Кэтрин. — Он даже изучил, какие камни магнитятся, а какие — нет».

Внезапно магнит Брюэра зацепился за нечто тяжелое. На подмогу пришел случайный прохожий, который вместе с юным рыбаком вытянул улов на поверхность. Найденный на дне озера предмет оказался металлическим сейфом. Внутри лежали ювелирные украшения, блокнот и чековая книжка.

Мы вскрыли сейф. Я знал, что нужно отнести находку властям, вовлечь их в расследование и раскрыть эту тайну. Это была отличная возможность показать Ноксу, что делать в подобных ситуациях

Семья Брюэров сообщила о находке в полицию. Оказалось, восемь лет назад этот сейф был украден у живущей по соседству женщины. «Первое, что она сделала, это опустилась на колени, обняла Нокса и поблагодарила его за то, что он помог ей раскрыть тайну, — говорит Джонатан. — В будущем он хочет стать полицейским, поэтому ему очень понравилось заниматься расследованием, задавать вопросы и добираться до сути вещей».

Catherine Brewer / AP

Еще один сейф обнаружили в американском городе Барре, штат Нью-Йорк. Его нашел 13 августа фермер Кирк Матес, когда обходил свои владения. На дверце закрытого сейфа висела записка: «Если сможешь открыть, заберешь то, что внутри».

Полиции пришлось разгонять толпу людей, желающих заполучить таинственное содержимое. В конечном счете Матес спрятал сейф, весивший около 250 килограммов, в укромном месте. В будущем объект станет экспонатом городского музея.

Интуиция мне подсказывает, что эту тайну лучше оставить нераскрытой. Если вы откроете его, шоу закончится. Сейчас, учитывая вирус и политику, этот сейф дает людям возможность забыть о своих проблемах и с удовольствием гадать, что же там внутри

Пользователи сети живо обсуждали, что может оказаться в сейфе. «Спорим, там куча счетов, налоговых уведомлений и бумаг о продлении гарантии на машину!» — предположил один из них. «Я не думаю, что его надо открывать. Кто знает, что еще может случиться в 2020 году», — написал другой.

Комнаты без дверей

6 июля хозяин двухэтажного дома анонимно рассказал , что случайно обнаружил скрытое на чердаке заброшенное жилище. Он не раскрыл местонахождения здания, но признался, что не знал о существовании загадочной квартиры.

По его словам, в потайном жилище есть отдельная ванная и полностью функциональные окна. Стены оклеены обоями в цветочек. Мужчина утверждает, что изначально здание было двухэтажным. Первый этаж занимал магазин, а на втором жили его владельцы.

Позже здание превратили в церковь, и строители решили оставить второй этаж нетронутым, просто достроив помещения вокруг него. Они окружили второй этаж новыми помещениями в форме полукруга и расширили первый этаж. Хозяин дома уточнил, что сантехнику и проводку в загадочной квартирке нужно поменять.

В октябре пользовательница TikTok нашла в доме, куда несколько месяцев назад переехала вместе с семьей, жуткую потайную комнату. Она разбирала один из шкафов и заметила, что за ним есть некое пространство.

«Пожилая женщина, которая здесь жила до нас, хранила все. Мои дети сказали, что я должна записать на видео, как отодвигаю шкаф и смотрю, что там, — сказала за кадром автор видео. — Сейчас никого нет дома, поэтому я не думаю, что это хорошая идея, но я умираю от нетерпения увидеть, что там».

Тесное помещение оказалось забито безделушками: старыми монетами, игрушками и произведениями искусства. Больше всего подписчиков женщины напугали хранящиеся в комнате многочисленные куклы. Владелица дома призналась, что чувствует себя некомфортно в тайной комнате и не знает, как поступить с ней. В итоге она решила ее снова закрыть, «и пусть куклы делают внутри все, что захотят».

@rooney8900 / TikTok

В ноябре еще одна пользовательница TikTok обнаружила дома тайную комнату без входа и сняла ее на видео. Возлюбленный ее матери собрался переехать к ним, поэтому семья пыталась расширить жилое пространство. Они снесли стену встроенного гардероба и увидели за ним потайную комнату.

Девушка уточнила, что ее семья переехала в этот дом три года назад, однако все это время им не удавалось найти секретное помещение. «Мы обыскали весь дом и в конечном счете прекратили поиски», — отметила она.

Пугающая история напомнила зрителям о паранормальных явлениях. «Вам тоже кажется, что прошлые домовладельцы заперли в той комнате призрака, а потом перекрыли вход, чтобы удержать его там? Или у меня одной такие мысли?» — писала одна зрительница. «Я сижу и пытаюсь понять, почему эту комнату решили скрыть? Что там произошло?», «Скорее всего, они держали там демона, но раз уж ты выпустила его, то тебе *** (конец)», — комментировали другие.

Загадочные посылки из Китая

Летом жителей США, Канады, Новой Зеландии и Великобритании пугали таинственные посылки, отправленные незнакомцами из Китая. В большинстве случаев люди находили в прозрачных пакетах черные или белые семена неизвестных растений. При этом на упаковках посылок значилось, что внутри игрушки или бижутерия.

В одном только штате Флорида странные посылки пришли более чем 600 адресатам, при этом один американец получил сразу три загадочных послания за неделю. Подобные случаи произошли в 12 штатах США. В Великобритании насчитали более сотни отправлений. Известно о доставке семян и в Новую Зеландию и Португалию.

Кадр: видео 5News

США и Великобритания провели совместное расследование по делу о загадочных посылках, и вскоре министерство сельского хозяйства США раскрыло тайну китайских отправлений. Эксперты проанализировали содержимое посылок и выяснили, что в пакетах рассылают семена не опасных для жизни растений — капусты, горчицы, вьюнков, мяты, розмарина и лаванды.

По словам представителя ведомства Осамы эль-Лисси, цель отправления таких посылок — не вредоносная атака, а мошенничество недобросовестных продавцов из китайских интернет-магазинов.

Согласно схеме, подставной покупатель заказывает товар, указав фальшивый адрес за пределами Китая, и получает код отслеживания. Когда товар доходит до адресата, мошенник пишет положительный отзыв о товаре и тем самым накручивает магазину рейтинг. В таких схемах владельцы интернет-магазинов отправляют вместо реального товара что-то ненужное и недорогое, например, семена.

Коллекции человеческих костей и зубов

В сентябре всплыла пугающая правда об известном британском хирурге Дереке Макминне, лечившем политиков, спортсменов и знаменитостей. Оказалось, он тайно коллекционировал человеческие кости.

В особняке и офисе хирурга обнаружили более пяти тысяч костей, удаленных Макминном при протезировании тазобедренных суставов. Врач собирал свою коллекцию с начала 1990-х годов — причем без согласия пациентов.

Сотрудники больницы, где работал Макминн, знали о его необычном хобби. Некоторые коллеги даже помогали ему сохранять удаленные кости, помещая их в специальные емкости, которые затем забирали помощники Макминна.

Макминн сам признался руководству больницы в хранении костей. Он объяснил, что планировал изучать их, выйдя на пенсию, чтобы в старости сохранять остроту ума. Один из сотрудников медицинского учреждения заявил в разговоре с журналистами, что история не получила огласки, так как Макминн был «гусем, несущим золотые яйца, и приносил огромный доход»

Поскольку у хирурга не было официальной лицензии на хранение органов, его подозревают в нарушении британского закона о человеческих тканях.

Не менее жуткую коллекцию собрал муж одной из пользовательниц Reddit. Она рассказала , что через год после свадьбы обнаружила, что ее муж не расстается с таинственным мешочком. Оказалось, внутри него были зубы, принадлежавшие его покойным родственникам. Такие же мешочки с зубами имелись и у других членов семьи.

Женщина узнала, что когда один из членов семьи ее мужа умирал, родственники делили зубы покойника между собой, а содержимое его мешочка высыпали в семейный сундук. За несколько поколений в нем накопились тысячи зубов.

Особенно ее напугало то, что, по мнению мужа, та же судьба уготована и ее зубам. Он считал, что ее зубы должны достаться их детям, а затем отправиться в общий сундук.

Муж очень возмущался, когда я сказала, что не желаю участвовать в этом ритуале. Он спросил, неужели мне действительно хочется, чтобы у детей ничего не осталось на память обо мне, когда я умру

Почти все участники обсуждения на Reddit встали на сторону автора публикации. Некоторые комментаторы из Уэльса, где живет семья мужа испуганной женщины, заверили, что никогда не слышали о подобной традиции. Кто-то вспомнил про посмертные реликвии, которые иногда хранили британцы в XIX веке. Часто это был локон умершего. Украшения с зубами покойного также встречались, но крайне редко.

Появились из ниоткуда

В ноябре в разных странах мира стали появляться таинственные металлические монументы. Первую такую конструкцию нашли посреди пустыни в американском штате Юта. На нее наткнулись работники отдела ресурсов дикой природы 18 ноября, когда считали с вертолета толсторогих баранов. Необычный монумент, сделанный из нержавеющей стали, достигал в высоту три метра и имел четыре грани. В его блестящей поверхности ничто не отражалось.

Сначала официальный представитель департамента Ник Стрит предположил, что монолит поставили 50-60 лет назад. Его точное местоположение не раскрывали, чтобы не привлекать толпы любопытных туристов.

Вскоре сотрудники галереи Дэвида Цвирнера в Нью-Йорке сообщили , что раскрыли тайну монумента. Они уверены, что автором конструкции с высокой долей вероятности был художник-минималист Джон МакКракен, который жил неподалеку. Сначала пресс-секретарь галериста заявила, что это не его работа, но, возможно, творение его коллеги, созданное как дань уважения художнику. Позже представитель галереи поменяла свою позицию и заверила, что «это определенно Джон».

Джон МакКракен жил в соседнем штате Нью-Мексико и умер девять лет назад. Судя по спутниковым снимкам на Google Earth, сооружение, напоминающее инопланетный монолит из фильма «Космическая одиссея 2001 года», стояло в пустыне как минимум с 2015 года.

Robert Iosub / ziarpiatraneamt.ro / AP

Вечером 27 ноября появилось сообщение о том, что таинственный монумент, установленный в Юте, исчез. «Мы получили достоверные сообщения о том, что незаконно установленная конструкция, именуемая "монолитом", была удалена неизвестными», — заявила представитель бюро Кимберли Финч.

Позже загадочное исчезновение конструкции объяснили . Фотограф из Колорадо Росс Бернардс утверждает, что видел четверых мужчин, которые разобрали монолит, погрузили его в машину и уехали. «Когда они загружали его и уходили, они сказали: "Не оставляйте следов"», — вспомнил Бернард.

В начале декабря экскурсовод Сильван Кристенсен признался в похищении и уничтожении загадочного монумента. Они с товарищами решили разрушить монумент, чтобы защитить пустыню от нашествия туристов и дальнейшего ущерба. По его словам, любопытствующие мусорили и вытаптывали землю.

После этого загадочные металлические монолиты начали появляться по всему миру. Блестящие столбы заметили на севере Румынии, еще несколько — в Калифорнии, США. Монумент, идентичный объекту из Юты, обнаружили на острове Уайт в Великобритании. Загадочные арт-объекты находили также в Нидерландах, Колумбии, Германии, Испании, Венгрии и Польше.