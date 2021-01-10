Люди, которым удалось выжить после авиакатастроф 

Известно, что авиация в плане безопасности стоит значительно выше, чем автотранспорт. Однако даже у тех, кого постигла беда в воздухе, есть шанс, пусть и не совсем большой, выжить. «Рамблер» расскажет истории людей, которым удалось спастись в авиакатастрофе.

12 августа 1985 года

В Японии произошла самая большая по количеству погибших катастрофа в мировой авиации с участием одного самолета. Лайнер «Boeing-747SR» вылетел из Токио в Осаку. На борту находилось 524 пассажира и члены экипажа.

Через некоторое время у самолета оторвался вертикальный хвостовой стабилизатор, 500 метров у самолёта оторвался вертикальный хвостовой стабилизатор, в результате чего произошла разгерметизация, упало давление в салоне и отказали все гидравлические системы.

В итоге самолет потерпел катастрофу неподалеку от горы Такамагахара. Спасателям удалось добраться лишь на следующее утро.

Из более, чем 500 пассажиров, спасатели обнаружили лишь четверых выживших — 24-летнюю стюардессу Юми Отиаи, 34-летнюю Хироко Ёсидзаки со своей 8-летней дочерью Микико и 12-летнюю Кэйко Каваками. Первых трех нашли на земле, а 12-летнюю Кэйко — сидящей на дереве. Все они во время полета находились в хвостовом отсеке. Спасшиеся в Японии получили прозвище «Счастливая четверка».

24 августа 1981 года

Студентка Лариса Савицкая возвращалась из свадебного путешествия со своим мужем Владимиром. Самолет Ан-24 следовал рейсом из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. На высоте 5200 метров он столкнулся с бомбардировщиком Ту-16.

Лариса находилась в кресле в хвосте самолета проснулась от сильного удара и ожога, вызванного разгерметизацией салона на высоте. Уцелевшая часть самолета упала на березовую рощу. От удара девушка на несколько часов потеряла сознание, а затем пришла в себя и смогла самостоятельно передвигаться.

Савицкая стала единственной из всех пассажиров, кому посчастливилось уцелеть в этой авиакатастрофе. У девушки диагностировали сотрясение мозга, травмы позвоночника, переломы руки и ребер, а также потерю почти всех зубов.

26 января 1972 года

Югославский пассажирский самолёт Douglas DC-9, следовавший рейсом из Копенгагена в Загреб, взорвался на высоте 10 160 метров. Катастрофа произошла из-за бомбы, спрятанной на борту лайнера хорватскими террористами.

Единственной выжившей на борту оказалась 22-летняя стюардесса Весна Вулович, которой и вовсе не должно было быть на самолете. Девушка подменяла свою коллегу и тезку — Весну Николич.