Самые невероятные истории ограблений 

Иногда организаторы ограблений подходят к своему делу настолько творчески, что полицейские долгое время находятся под впечатлением. «Рамблер» расскажет истории нескольких самых невероятных ограблений в истории.

Художественная галерея в Бостоне

Ночью 18 марта 1990 года к служебному входу частной художественной галереи в Бостоне подъехал автомобиль Dodge Daytona, из которого вышли двое полицейских. На пороге здания появился молодой человек в ковбойской шляпе, который подрабатывал сторожем, но не относился в к своей работе серьезно.

По словам правоохранительных органов, в участок поступил сигнал о беспорядках на территории музея, а черты лица охранника очень напомнили им фоторобот. И тогда они заковали юношу в наручники.

На самом деле полицейские оказались грабителями. И после этого они вынесли из галереи 13 экспонатов, среди которых были работы Вермеера, Рембрандта, Флинка, Мане и Дега. А затем стерли записи с камер видеонаблюдения.

На месте исчезнувших картин до сих пор красуются пустые рамы. А музей обещает 10 миллионов долларов тому, кто вернет похищенное.

Антверпенский всемирный алмазный центр

Уберечь коллекцию этого места не помогла даже совершенная система безопасности, в которую входят детектор тепла, сейсмический сенсор и радар. Грабителям удалось вынести из хранилища две трети всех драгоценностей.

Но самое интересное, что подготовка длилась не один год. Сначала преступники арендовали офис на имя вымышленной фирмы. Потом, чтобы создать репутацию, встречались с клиентами и даже заключали сделки. А на самом деле все это время они занимались перезаписыванием информации на магнитной карте и создать универсальный ключ, подходящий ко всем дверям в здании. И в День всех влюбленных грабителям удалось обчистить более 100 сейфов. Эксперты оценили украденные алмазы и драгоценности в $107 млн