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Битвы, которые были проиграны из-за алкоголя 

Мария Грибова 9 часов назад
Битвы, которые были проиграны из-за алкоголя
Фото: depositphotos.com
Злоупотребление алкоголем никогда хорошо не сказывалось ни на здоровье, ни на поведении пьющего. «Рамблер» расскажет о легендарных битвах, проигранных из-за спиртных напитков.

Битва при Сиракузах

Греки решили передохнуть от ужасов войны, которая шла несколько веков назад до нашей эры, и устроить праздник в честь богини Артемиды. Восхваление Артемиды в Сиракузах прошло настолько хорошо, что все изрядно напились.
Римляне, в свою очередь, решили воспользоваться ситуацией, и овладели стенами города, безжалостно расправившись с нетрезвыми сиракузянами.

Сирийский царь против израильтян

Битва была во времена пророка Илии. Две противоборствующие армии готовились к решающей схватке. Израильтяне отнеслись к подготовке со всей серьезностью, а вот командующий сирийской армией, некий Венадад, отнесся к своим обязанностям халатно: она напился вместе с другими царями, помогавшими ему.
В итоге трезвые израильтяне одолели сирийцев, управляемых пьяными предводителями, а Венададу удалось сбежать.

Поход 598 года

Весь VI век н.э. славяне стремились заселиться на Балканском полуострове, а византийцы пытались этому помешать. И во время похода в 598 году войско византийцев заблудилось в безводных местах. Поэтому солдаты были вынуждены три дня утолять жажду лишь вином.
Через некоторое время им все же удалось отыскать небольшую реку, и пьяная армия бросилась к воде. В это же время славянское войско искусно замаскировалось в лесу на противоположном берегу. И внезапно напав на византийцев, разгромили противника.
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