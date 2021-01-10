Почему от вспышки у людей красные глаза

Если вы используете вспышку в темном помещении, то, скорее всего, позже на фотографии вы увидите ярко-красный цвет в глазах. «Рамблер» расскажет об этом эффекте подробнее.

Дело в том, что в момент вспышки зрачок глаза может не успеть сузиться и свет вспышки отражается от сетчатки, которая, как известно, покрыта крошечными кровеносными сосудами. И чем шире зрачок, тем больше на ваших фотографиях будет «эффект красных глаз». Также подобный эффект более заметен у детей и людей со светлым цветом глаз и волос.

Что касается «эффекта красных глаз» у животных, то у них он немного другой. Суть в том, что животные имеют отражающий слой, который формируется в сетчатке их глаз и называется tapetum lucidum или зеркальцем. Этот слой имеет свойство повышать их ночное зрение. А цвет tapetum lucidum может быть синим, зеленым, желтым или даже белым. Интересно, что такой эффект может быть у животных даже тогда, когда дневного света вполне достаточно.

Однако некоторые животные не имеют подобного слоя, и у них «эффект красных глаз» проявляется как у людей.