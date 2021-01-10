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Почему от вспышки у людей красные глаза, а у животных зеленые 

Мария Грибова 1 час назад
Почему от вспышки у людей красные глаза
Фото: depositphotos.com
Если вы используете вспышку в темном помещении, то, скорее всего, позже на фотографии вы увидите ярко-красный цвет в глазах. «Рамблер» расскажет об этом эффекте подробнее.
Дело в том, что в момент вспышки зрачок глаза может не успеть сузиться и свет вспышки отражается от сетчатки, которая, как известно, покрыта крошечными кровеносными сосудами. И чем шире зрачок, тем больше на ваших фотографиях будет «эффект красных глаз». Также подобный эффект более заметен у детей и людей со светлым цветом глаз и волос.
Что касается «эффекта красных глаз» у животных, то у них он немного другой. Суть в том, что животные имеют отражающий слой, который формируется в сетчатке их глаз и называется tapetum lucidum или зеркальцем. Этот слой имеет свойство повышать их ночное зрение. А цвет tapetum lucidum может быть синим, зеленым, желтым или даже белым. Интересно, что такой эффект может быть у животных даже тогда, когда дневного света вполне достаточно.
Однако некоторые животные не имеют подобного слоя, и у них «эффект красных глаз» проявляется как у людей.
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