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Россиянам назвали способ избавиться от рекламных звонков 

Lenta.ru и ещё 3 4 часа назад
Россиянам назвали способ избавиться от рекламных звонков
Фото: Lenta.ru
Руководитель департамента консалтинга Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Николай Антипов в беседе с агентством «Прайм» назвал россиянам способ избавиться от рекламных звонков.
По его словам, если номер телефона хотя бы раз попал в базу спамеров, скорее всего, избавиться от их звонков полностью не удастся, поскольку база может переходить из рук в руки или из компании в компанию.
Адвокат объяснил, что такое возможно, если менеджер, у которого когда-то совершили покупку, при переходе на работу в другую компанию заберет с собой и базу клиентов. «Но не стоит отчаиваться: сегодня существуют различные способы ограничения подобных звонков», — сказал он.
Так, можно воспользоваться услугами операторов связи по блокировке нежелательных звонков, установить специальные приложения, оповещающие о звонках с потенциальной рекламой или мошенниках. Кроме того, можно арендовать виртуальный номер и использовать его для регистрации в программах лояльности и при совершении покупок в интернете.
Специалист подчеркнул, что чаще всего компании узнают номера телефонов от их владельцев, когда те указывают свои личные данные на каких-либо ресурсах. Кроме того, существуют специальные программы, которые находят в интернете контакты в открытом доступе по заданным параметрам. Наконец, клиентскую базу могут украсть, взломав сайт компании, а затем перепродать.
В заключении собеседник агентства отметил, что на навязчивые рекламные звонки можно пожаловаться оператору услуг связи.
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Истории , Николай Антипов
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