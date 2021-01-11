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Потомки Сталина: как сложились их судьба 

Русская семерка 3 часа назад
Потомки Сталина: как сложились их судьба
Фото: Русская семерка
Как известно, по официальным данным, у Сталина было 3-ое родных детей: 2 сына (Яков и Василий) и дочь (Светлана). Понятно, что всех их уже нет в живых, впрочем, как уже нет в живых и некоторых внуков Сталина. Как же сложились судьбы потомков Иосифа Джугашвили? Где они жили и чем занимались?

Дети Якова

Яков Джугашвили, погибший в немецком концлагере в 1943 году, успел оставить после себя 2-х детей: сына Евгения и дочь Галину. Евгений Яковлевич поначалу был записан на фамилию своей матери Голышевой Ольги Павловны, но вскоре по настоянию отца стал Джугашвили. Внук Сталина был военным. В свое время он закончил 2 военных академии (им. Жуковского и им. Ленина). В начале 1990-х годов, будучи в звании полковника, он вышел в отставку. Кроме того, Евгений Яковлевич занимался историей, политикой и общественной деятельностью, причем, как в Грузии, так и в России. Он скончался 2 года назад, в 2016 году. У него осталось 2-е сыновей: Яков и Виссарион. Яков стал художником и проживает в Тбилиси, а Виссарион — режиссер, он живет в США.
Галина Джугашвили, дочь старшего сына Сталина, закончила МГУ и стала филологом. Она трудилась в Институте мировой литературы. В 32 года Галина Яковлевна заключила брак с алжирцем Хусейном бен Саадом. У супругов появился сын Селим. В 2007 году, в возрасте 69 лет, внучка Иосифа Джугашвили, умерла.

Дети Василия

Василий Сталин, скончавшийся в 1962 году, являлся отцом 2-х дочерей (Светланы и Надежды) и 2— сыновей (Василия и Александра). Старший из его детей Александр носил фамилию матери — Бурдонский. Он был режиссером и служил в театре Российской Армии. Он умер в 2017 году. Детей у Бурдонского не было.
Другой сын Василия, его тезка, жил в Тбилиси. Там он пристрастился к наркотикам и в 23 года застрелился.
Светлана Сталина страдала психическим заболеванием и умерла, не дожив несколько недель до своего 43-его дня рождения.
Надежда Сталина хотела стать актрисой и даже училась в театральном училище, но стать звездой ей так и не удалось. Она была женой приемного сына писателя А. Фадеева. В браке Надежда Васильевна родила дочь. Внучка Иосифа Джугашвили скончалась в 1999 году.

Дети Светланы

Светлана Аллилуева несколько раз была замужем и родила 3-х детей. Ее старший ребенок Иосиф являлся сыном ученого и правоведа Григория Морозова. Сам Иосиф Григорьевич стал врачом-кардиологом. Он умер в возрасте 63 лет, в Москве.
Дочь Екатерина появилась у Аллилуевой в браке с профессором Юрием Ждановым. Не вынеся пристального внимания к своей жизни, внучка Сталина уехала на Камчатку. Там она вышла замуж. Однако союз оказался недолгим: супруг Екатерины покончил с собой. Жданова осталась одна с дочерью. Екатерина Юрьевна живет на Камчатке и по сей день.
Эмигрировав в США, Светлана Аллилуева познакомилась с американским архитектором Уильямом Питерсом. В 1971 году Светлана родила дочь Ольгу. Ольга проживает в Соединенных Штатах, теперь уже под другим именем Крис Эванс, и совсем не говорит по-русски.
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Истории , Василий Сталин , Юрий Жданов , Иосиф Джугашвили , Крис Эванс , Яков Джугашвили , Светлана Аллилуева , Григорий Морозов , МГУ
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