Подвиг Матросова: что на самом деле сделал красноармеец-герой 

По официальной версии, рядовой 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской стрелковой добровольческой бригады Александр Матросов погиб в день Красной Армии, 23 февраля 1943 года, в бою у деревни Чернушки под Великими Луками, прикрыв своим телом амбразуру вражеского дзота и тем самым открыв путь своему наступающему подразделению.

Сомнения в официальной версии начались сразу же, а в годы перестройки стали высказываться в печати. Вопросы вызывает не факт подвига, и даже не его предполагаемая мотивация, а его традиционное описание. Так сказать, техника его совершения.

Закрывать пулемёт телом бесполезно

В том, что многие советские солдаты в годы войны приняли смерть подобно Александру Матросову, сознательно пожертвовав своей жизнью ради успеха боя, сомневаться не приходится.

Матросов был в этом ряду уже далеко не первый и, тем более, не последний. Синдром «камикадзе», который в конце войны сильнее всего эксплуатировала японская военщина, проявляется, пусть в разной степени, во всех армиях мира. И Красная Армия, в которой воспитание в духе презрения к смерти было доведено до высочайшей степени экзальтации, исключением, разумеется, не была.

Даже и в том случае, если Матросов был застрелен ещё на подходе к дзоту, сам бросок в атаку на неподавленную огневую точку врага — уже героический поступок. Речь пойдёт совсем не об этом.

Все специалисты, пишущие об этом случае (и аналогичных ему) сходятся в одном. Даже если удастся вплотную подобраться к амбразуре дзота, используя «мёртвое пространство» перед ним, и броситься из-за неровности почвы прямо на амбразуру, то огонь пулемёта отбросит тело за считанные секунды.

Скорострельность немецкого пулемёта MG-34 — 1200 выстрелов в минуту (20 в секунду). Ясно, что никаким человеческим телом (тем более, хрупким юношеским) нейтрализовать такой огонь в принципе невозможно. И это совершенно не зависит от того, сознательно ли герой кинулся на амбразуру или же был перед этим застрелен и уже непреднамеренно упал на неё, будучи мёртвым. Результат будет один и тот же — бесполезный для наступающего подразделения.

Что нейтрализовал Матросов

Для начала нужно разобраться в том, что такое дзот и как он устроен. Дзот это деревянно-земляная огневая точка. Полевое укрепление, сооружаемое руками самих солдат без применения какой-либо машинной строительной техники, из подручных материалов. Этим он отличается от дота — долговременной огневой точки — сооружаемого с использованием бетонных блоков.

Помещение дзота, утопленное в земле, укрепляется брёвнами и сверху присыпается плотным слоем земли. Перед огневым средством остаётся свободное пространство для обстрела. Земляная насыпь над дзотом возвышается над уровнем земли не выше, чем на метр. Дзот представляет собой, таким образом, укреплённую позицию в стрелковом окопе. Дзот обычно связан ходами сообщения с другими дзотами и окопами.

Дзоты на местности располагают так, чтобы они вместе перекрывали своим огнём прилегающую местность. Одиночный дзот этого обычно сделать не в состоянии из-за присутствующих всегда и везде неровностей почвы. Дзот гарантированно уничтожается попаданием артиллерийского снаряда среднего калибра, тогда как дот специально устраивается для того, чтобы выдержать и артиллерийский обстрел.

Поскольку дзот представляет собой, по сути дела, землянку с амбразурами, то, как таковой, имеет не только вход/выход (в сторону, противоположную той, с которой ожидается противник), но и вентиляционные отверстия. Последние особенно необходимы во время интенсивной стрельбы из пулемёта, так как пороховые газы способны отравить замкнутое помещение и всех, кто в нём находится.

Подрывники против дзотов

Теперь о том, что произошло в тот день, когда погиб Александр Матросов, основываясь на боевых донесениях. 91-я Сибирская бригада по приказу пошла в наступление. На участке 2-го батальона оказалась не обнаруженная ранее разведкой система из трёх дзотов. Батальон залёг в снег под их огнём. Что делать дальше? Если просить об артиллерийской поддержке — значит, срывать атаку всего соединения. Ответственность за это ляжет на командира батальона. А людей в Красной армии жалеть не привыкли.

Комбат решил отправить метателей гранат на уничтожение дзотов.

История умалчивает о том, были это добровольцы, или же они отправились по приказу. Как бы то ни было, большинство из них действовало удачно.

Старший сержант Шарипов скрытно подобрался к одному дзоту и расстрелял немцев из автомата через вентиляционное отверстие. Рядовой Галимов сумел расстрелять второй дзот из противотанкового ружья.

Рядовым Огурцову и Матросову достался самый дальний и сложный объект. На подступах к нему Огурцов был тяжело ранен. Тогда Матросов взялся довершить задание в одиночку.

Оставшийся в живых Огурцов наблюдал за действиями напарника. Тот, подползши к дзоту, попытался зашвырнуть противотанковую гранату в вентиляционное отверстие. Но для этого нужна исключительная меткость броска, которой-то и на учениях не бывает, а не то, что под огнём противника. Бросок цели не достиг. Но взрыв гранаты на какие-то секунды ошеломил немецкого стрелка, и батальон поднялся в атаку. И тут снова заговорил вражеский пулемёт. Тогда Матросов и совершил свой подвиг.

Погиб при попытке уничтожить врага

Как именно совершил — на сей счёт есть разные версии. Наиболее вероятная состоит в том, что он попытался подобраться к вентиляционному отверстию, но был застрелен. Его тело закрыло немцам отдушину, и они должны были, чтобы не задохнуться при стрельбе, выйти наружу и стащить труп Матросова с дырки. На это требовалась, по меньшей мере, наверное, минута. На это-то время дзот и был нейтрализован, что позволило батальону подняться в атаку и захватить дзот.

Вряд ли могут быть сомнения, что Матросов действовал рационально — куда рациональнее, чем многочисленные «певцы смерти», до сих пор превозносящие в этом поступке слепое самопожертвование, а не холодный расчет, который и составляет высшее качество бойца — расчёт.

Он собирался уничтожить немцев в дзоте через отдушину. Но, в отличие от Шарипова, ему не повезло — он был застрелен сам. Сказалось то, что на фронте Матросов был всего третий день.

И вряд ли могут остаться какие-то сомнения в том, что Александр Матросов — герой. Как и миллионы других бойцов Красной Армии.

Единственное, что оставляет чувство несправедливости в этой истории — что подвиги сослуживцев Матросова — Шарипова и Галимова — совершивших то же самое, но более умело и потому оставшихся в живых, а также тяжело раненого Огурцова, шедшего на такое же дело — не были отмечены подобающим образом.

И да, уже давно установлено, что погиб Матросов не на день Красной Армии, а 27 февраля 1943 года. Впрочем, подвига это никак не умаляет.