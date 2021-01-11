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Какие дезертиры Гитлера стали советскими партизанами 

Русская семерка 2 часа назад
Какие дезертиры Гитлера стали советскими партизанами
Фото: Русская семерка
Не все солдаты вермахта хотели сражаться и погибать за сумасбродные планы Гитлера и верхушки нацисткой партии. Некоторые из них добровольно сдавались в плен, а кто-то дезертировал и присоединялся к партизанским отрядам, где и воевали против своих бывших сослуживцев. Переход немцев к советским народным мстителям не был массовым, но в архивах сохранилось несколько историй об этих людях.

Фриц Шменкель — партизан Иван Иванович

Самым известным немецким дезертиром, который присоединился к партизанам, был ефрейтор Фриц Ганс Шменкель. Отец Ганса был коммунистом и еще в 1923 году погиб в драке с нацистами. За отказ воевать идти на службу в вермахт получил тюремный срок, а после того как Германия напала на СССР согласился принять участия в войне. Осенью 1941 года Шменкель дезертировал и хотел попасть в Красную Армию.
При переходе линии фронта его задержали партизаны и зимой 1942 года немца приняли в отряд «Смерть фашизму». Бойцы дали своему немецкому соратнику прозвище «Иван Иванович». Сначала Шменкелю не доверяли однако после того как он лично убил немецкого солдата ему дали в руки оружие.
В мае 1942 года партизаны столкнулись с танками противника и стали отходить. Иван Иванович посоветовал командиру стрелять по закрепленным на технике бочкам с горючим. В ходе боя отряд сжег 5 немецких бронемашин.
Постепенно Ганс как умелый и хороший боец стал пользоваться авторитетом среди партизан. Он учил их пользоваться трофейным оружием, и однажды переодевшись в форму генерала вермахта, заманил в ловушку немецкий обоз с боеприпасами и провиантом. Во время окружения партизан карателями, Иван Иванович две недели вместе с отрядом отбивался от преследователей и через месяц, когда его уже все похоронили обмороженный и обессиленный сам отыскал своих.
Оккупационные власти, узнав, что против них воюет дезертир, обещали за голову Шменкеля местным жителям отдельный дом, почти 10 гектар земли и корову, а немецким солдатам 25 тысяч марок и двухмесячный отпуск.
В декабре 1943 года Иван Ивановича для диверсионной операции направили за линию фронта, однако в январе его задержали и расстреляли в Минске. В последнем письме семье он написал: «Извини меня за беспокойство, которое я вам причинил тем, что до конца шёл по избранному пути. Но я не отказываюсь от своих дел и в последние часы моей жизни. Навстречу своему расстрелу я иду смело, так как я умираю за хорошее дело».
В 1961 году сотрудники КГБ обнаружили доказательство того, что отряд под командованием Фрица Шменкеля полностью уничтожил крупное соединение полицаев. За все военные заслуги в 1964 году Ивана Ивановича удостоили звания Героя Советского Союза. Во время войны он получил орден Красного Знамени.

Неизвестные герои

С целью ликвидации партизанского отряда Сергея Гришина весной 1943 года немцы провели в лесах Белоруссии крупную войсковую операцию. В ходе допроса нескольких членов соединения выяснилось, что зимой к ним присоединился один цыган, две сотни украинцев-дезертиров, служивших в вермахте и немецкий солдат, который дезертировал и попал в плен в районе села Колышки.
Немца назвали Федей, ему было 19 лет, и он носил на голове белую меховую шапку с красной звездой. В один из рейдов, он вызвался лично расстрелять попавшего в руки к мстителям конвоира пленных солдат. Со слов партизан воевал немец геройски, а выяснить его настоящее имя так и не удалось. Другой дезертир, которого звали Фридрих Розенберг или Розенхольц воевал в кавалерийском отряде, но ему партизаны не доверяли.
В книге военного переводчика С. М. Верника описано как в 1943 году в белорусском городке Острына автор встретил австрийца из Вены, которого звали Курт и воевавшего на стороне партизан. Еще в 1934 году он, будучи 10 летним мальчишкой во время боев австрийских нацистов и коммунистов подавал патроны последним. Когда Курта призвали в вермахт, его отец убежденный противник, Гитлера сказал, что он не должен воевать против русских.
На военный эшелон, в котором ехало соединение Курта, налетела советская авиация. В неразберихе он дезертировал и через два дня на него вышли партизаны. На стороне народных мстителей Курт сражался два года и погиб в одном из боев.
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Комментарии 9
Истории , Сергей Гришин , КПРФ
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