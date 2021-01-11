Зачем Колчак сделал Омск столицей России 

В июле 1918 года после изгнания большевиков Омск был провозглашен столицей Сибири. В течение почти полутора лет новые власти делали все, чтобы город был центром не только сибирского, но и всероссийского белого движения.

Третья столица

Буквально сразу после получения столичного статуса политический Омск забурлил. Здесь сосредоточились различные министерства и ведомства сменявших друг друга правительств: Временного Сибирского, Директории и Всероссийского, возглавляемого Колчаком. Современники отмечали, что Омск хоть и велик, однако хороших домов все равно не хватало для размещения целой армии чиновников. Зачастую в одном здании теснилось до трех правительственных учреждений. Самыми представительными оказались министерства, который в «белой» столице насчитывалось 13.

В здании Государственного банка в 1918 году была размещена основная часть перевезенного из Уфы российского золотого запаса.

В апреле 1919 года здесь была организована выставка, где омичи и гости могли лицезреть драгоценный металл в слитках, монетах и ювелирных украшениях.

В муниципальные хлопоты погрузились городская управа и дума . Забот хватало, так как в результате вынужденной миграции размер населения Омска вырос до 600 тысяч человек. Именно перенаселенность стала одной из главных проблем: на такое количество горожан не хватало ни жилплощади, ни продуктов.

Городским властям удалось добиться от правительства выделения займа на приобретение зерна и муки, а также внеочередного права транспортировки по железным дорогам продовольствия и каменного угля. Кроме этого муниципальная управа позаботилась об обеспечении города медикаментами и товарами первой необходимости, что стало особенно актуально во время эпидемий брюшного и сыпного тифа, которые свирепствовали в городе осенью 1918 года.

Верховный правитель

18 ноября 1918 года в Омске после падения Директории Верховным Правителем Российского государства был провозглашен адмирал Колчак. В своем выступлении глава «белой» России пообещал восстановить боеспособность добровольческой армии, победить большевизм и в конечном итоге вернуть стране былое величине.

Ключевые принципы, которыми собирался руководствоваться Колчак — «закон и порядок».

Резиденция правителя России разместилась в бывшем жилом доме Батюшкина, который современные омичи знают, как ЗАГС. Здесь Колчак проживал со своей гражданской женой Анной Тимирёвой , здесь же работал, подписывал указы, принимал делегации. В этом доме на него было совершено покушение: только благодаря стечению обстоятельств адмирал не пострадал.

Первоочередные задачи, которыми занимался Колчак, были направлены на решение проблем снабжения армии, экономические вопросы застряли где-то на стадии написания программ.

Отсутствие действенных мер по налаживанию жизни трудящихся приводило к массовому недовольству среди населения Омска и других городов. Карательные меры только усугубили ситуацию. Это создало благоприятную среду для роста популярности подпольных большевистских организаций.

Интернациональный город

Столица колчаковской России стала центром притяжения иностранцев всех мастей, в первую очередь военных. Здесь дислоцировались британские стрелковые части, французский колониальный корпус, а также польские, сербские, румынские и итальянские гарнизоны. На особом положении были чехи, как освободители Омска от большевистского режима.

В частности, на железнодорожной станции Омск был поставлен чешский комендант, контролировавший перемещения всех подвижных составов. Чешские военные без дела слонялись по улицам города, щеголяя добротными шинелями и новыми сапогами.

Их сытые и довольные лица вызывали крайнюю степень раздражения простых граждан.

Широко представлен в Омске был и дипломатический корпус. Зарубежные миссии придавали городу особый интернациональный колорит, в их честь организовывали торжественные приемы, парады и балы. Пестрившие в городе машины с иностранными флажками и респектабельные зарубежные гости собирали толпы зевак.

На Любинском проспекте — главном променаде города — разместилось японское военное представительство, резиденция британского эмиссара располагалась на улице 2-й Взвоз, в ноябре 1918 года с запросом на выделение помещения к правительству Колчака обратились американцы, также в Омске обосновались шведы, датчане, французы и китайцы.

Без досуга нельзя

Заполненный чиновниками, военными и иностранцами Омск не мог жить скучно. В городе открывались кафешантаны, рестораны и «дома терпимости», работали цирк и синематограф, как грибы росли забегаловки и лавки. С утра до вечера омские улицы оглашали разномастное пение и военные марши. В городе активно работали литературные кружки, организовывались выставки, в том числе и модных тогда футуристов.

Особой гордостью Омска был городской театр, который стал средоточием культурной жизни города и местом сбора столичного бомонда.

Здесь звучала классика в исполнении российских и зарубежных знаменитостей, ставились драматические спектакли — « Анна Каренина », «Царь Федор Иоаннович», «Дети солнца». С генерал-губернаторской ложи нередко перед публикой выступал сам Колчак, пытавшийся вселить в нее уверенность в возрождении России.

Падение «белого» Омска

К концу 1919 года активная политическая и культурная жизнь Омска стала клониться к упадку, виной всему — ухудшение положения на фронте и провальная работа правительства Колчака, которая не нашла поддержки в народе. Инфляция к тому времени уже приняла угрожающие масштабы.

К примеру, если в начале 1918 года пуд муки в Омске стоил 2 руб. 40 коп., то в мае 1919 года за него уже просили свыше 60 рублей! Правительство вынуждено было ввести продуктовые карточки, к магазинам вырастали огромные очереди.

Белое движение стало терпеть одно поражение за другим, так и не дождался Колчак обещанной поддержки союзников. С середины лета 1919 года фронт начал стремительно приближаться к Омску. Колчак до последнего пытался отстоять столицу, однако в начале ноября вынужден был принять решение ее оставить. 12 ноября Верховный правитель покинул Омск, а через два дня в город вошли первые части Красной Армии.