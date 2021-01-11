У каких народов России распространен обычай кровной мести 

В России проживает огромное количество национальностей со своими обычаями, традициями и особенностями социальной организации. У некоторых из них очень развит дух коллективизма, что подразумевает жизнь по принципу «один за всех и все за одного». Особенно это касается малых народов, которые компенсируют свою немногочисленность высокой степенью сплоченности и социальной мобилизации.

Чеченцы

Одним из самых организованных в социальном плане народов России являются чеченцы. Традиционная структура их общества состоит из родоплеменных объединений — тайпов. Во главе каждого из них стоит совет старейшин, формируемый из наиболее уважаемых членов рода.

Условия жизни горских народов Северного Кавказа исторически были довольно тяжелыми: суровый климат и ресурсная бедность порождала четкое разделение на своих и чужих. Ближним необходимо оказывать помощь любой ценой, тогда они также помогут тебе в трудной ситуации. Иначе в суровых горных условиях было не выжить.

Чужаков же на Северном Кавказе, отмечали исследователи-этнологи, зачастую просто не считали за людей. Поэтому в случае вражды тайпов с иноплеменниками поступали сурово, а своих всячески укрывали от посягательств других.

Прославленный генерал Алексей Ермолов , командовавший русской армией на первом этапе Кавказской войны, отмечал крайнее нежелание жителей аула выдавать своего земляка в случае, если он провинился, и должен быть подвергнут наказанию. Генерал, желая переломить этот признак родовой организации чеченцев, установил, что в случае сокрытия преступника и его обнаружения должно быть выдано все его семейство.

А если же жители аула попытаются помочь преступнику и его семье совершить побег, то и все члены семьи обязаны выдать своих ближайших родственников.

В случае неисполнения аулы могли быть подвергнуты разрушению.

Но даже суровому генералу, железной рукой пытавшемуся навести в этом крае привычные европейцам порядки, не удалось сломить силу тайпового строя.

В период Гражданской войны и первое время существования советской власти имели место конфликты между горцами с одной стороны и красноармейцами и партработниками с другой. Неоднократно отмечались случаи укрывательства чеченцев аулом.

В наше время особенности такого менталитета отчетливо выражаются в армии. По рассказам отслуживших, если в роте было хотя бы 2-3 кавказца, то они контролировали все подразделение. Кавказцы всегда держались вместе и были готовы в любой момент помочь друг другу. Даже если их соотечественник был неправ.

Показательно, что в прошлом году весенний призыв в российские вооруженные силы в Чечне был отменен. В этом молодые люди из республики также не пошли служить в войска. Говорят, что решения были приняты из желания минимизировать риск возникновения конфликтов в воинских частях, поскольку кавказцы в целом и чеченцы в частности более всех склонны к образованию твердо спаянных землячеств по национально-культурному принципу.

Кстати говоря, бытует мнение, что некоторые чеченцы относятся с определенной предвзятостью к русским именно из-за отсутствия у последних чувства взаимовыручки и присутствия излишнего индивидуализма по принципу «моя хата с краю». На Кавказе такая жизненная этика по-прежнему не в почете.

Дагестанцы

Основная единица родоплеменного строя у дагестанцев — тухум. В дагестанским селениях есть несколько кварталов, в каждом из которых живет определенное количество тухумов.

В Дагестане так же, как и в Чечне, до сих пор силен традиционный уклад жизни. Зачастую семьи — это не только муж, жена и дети, но и их многочисленные родственники. Они связаны ведением общего хозяйства, внутрисемейными традициями и сильным чувством коллективной взаимовыручки. В таких условиях каждый тухум представляет собой замкнутую ячейку, которая четко разделяет своих и чужих.

Одна из главных функций тухума — защита от насилия, посягательств чужаков, а также от дурного влияния со стороны.

Человек, даже совершивший проступок за пределами рода, всегда найдет в нем поддержку и опору. Если человек все же должен был понести наказание, то решение об этом принимает суд старейшин.

Цыгане

Крайне сплоченным народом являются и цыгане. Основой их мироощущения являются семейные ценности и верность табору.

К нецыганам представители этого народа относятся скорее как к источнику дохода. При этом зарабатывать себе на жизнь, ежедневно выполняя однообразную и рутинную работу, за которую платят фиксированные деньги раз или два в месяц, цыгане не привыкли. Поэтому по большей части они занимаются гаданием, цирковыми выступлениями, игрой на музыкальных инструментах и другой творческой деятельностью.

К сожалению, нередки среди них и воры — черни и ловари. Порой преступным промыслом занимаются старики и дети. Принцип укрывательства здесь может быть похлеще кавказского.

Совершивший правонарушение цыган всегда бежит в табор, где прячется среди своих многочисленных родственников.

Те же пытаются делать вид, что никакого преступника у них и в помине нет, да и вообще, живут среди них исключительно честные и добропорядочные люди. Поэтому правонарушения среди цыган зачастую остаются нераскрытыми: след злоумышленника всегда теряется в таборе.

Кровная месть

Наглядным и важнейшим признаком социальной сплоченности в традиционных обществах всегда был обычай кровной мести. Так, одной из особенностей национальной психологии чеченцев было принятие любых, даже самых суровых ответных мер за оскорбленное достоинство. Неотмщение было позором для всего рода.

Иногда примирить два тайпа пытались представители нейтральных родов. В случае провала переговоров, желающие мстить решали на совете, на кого именно будет распространена кровная месть. Убийство при этом необходимо было совершать огнестрельным или холодным оружием.

Обычай кровной мести широко распространен и среди дагестанцев, и среди цыган, а также у некоторых других народов России. Все они связаны тесными родоплеменными узами, которые гарантируют сильнейшую связь отдельного индивида с коллективом. Свой всегда прав, а чужой — он на то и чужой, чтобы уйти несолоно хлебавшим.