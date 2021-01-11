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Как нефть стала одной из возможных причин продажи Аляски 

Александра Нечаева 5 часов назад
Как нефть стала одной из возможных причин продажи Аляски
Фото: Depositphotos
По сей день факт продажи Аляски СССР Америке овеян ореолом тайн. Некоторые историки утверждают, что полуостров был безвозмездно заимствован США у России. Другие придерживаются мнения, что Аляску никогда не продавали: Россия сдала ее в аренду американцам на 90 лет, а после Никита Хрущев по сути просто подарил эту землю Америке. Официальная же версия гласит, что Аляска была продана Америке в 1867 году. И для ее продажи, оказывается, были веские причины. Об одной из возможных читайте в материале «Рамблера».
Аляска всегда славилась меходобывающим промыслом, однако к середине XIX века множество ценных зверей были истреблены. Но вместо этого на Аляске обнаружили золото и нефть. И вот этот факт, по мнению некоторых исследователей, как это ни абсурдно звучит, привел к мысли о том, что земли необходимо продать.
На Аляску в поисках золота и нефти начали прибывать американские старатели. Русское правительство, наблюдая это, всерьез и вполне обоснованно высказало опасения, что вслед за ними в Россию придут и американские войска. Войны с Америкой Россия не хотела: не была готова страна к сражениям. Поэтому и возникла идея продать земли, что в итоге и было сделано.
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