Как матрос уничтожил 9 немецких танков 

В декабре 1942 года обстановка под Сталинградом оставалась напряженной. Окруженная немецкая 6-я армия продолжала отбиваться, а ей на помощь шла спасательная группа армий «Дон» под командованием Эриха фон Манштейна. Основной ударной силой группировки была танковая дивизия Эрхарда Рауса, состоящая из 160 боевых машин. К 13 декабря 1942 года немцы вышли к поселку Верхне-Кумский, где наткнулись на советскую оборону.

Бои продолжались пять дней, в результате советским войскам пришлось отойти к хутору Нижне-Кумский. До окруженного Фридриха Паулюса немецким танкам оставалось всего 35 километров. Последним советским резервом стала 2-я гвардейская армия. В ее составе числился 4-й стрелковый полк, в котором и служил наш герой — снайпер Илья Каплунов, чей подвиг остановил наступление врага.

Бой за хутор Нижне-Кумский

До войны Илья Каплунов служил матросом Тихоокеанского флота. На фронт он прибыл осенью 1941 года, и после прохождения курсов снайперов был определен во 2-ю гвардейскую армию.

Подразделение Каплунова заняло высоту возле хутора Нижне-Кумский и обустроило свои позиции. Атака немцев началась с налета авиации, которая вывела из строя все артиллерийские орудия. Потом пошли немецкие танки. Сражение продолжалось 20 часов. Хутор несколько раз переходил из рук в руки. В полдень 18 декабря немцы бросили в атаку свой последний резерв — 17-ю танковую дивизию и 65-й танковый батальон. В этом бою с нашей стороны погибли все, кроме матроса Каплунова. А а на поле боя еще оставались пять вражеских танков.

Человек против танков

Каплунов отбросил винтовку и перебрался в окоп бронебойщиков. Вооружившись противотанковым ружьем, он тремя выстрелами подбил первую машину. Следующие два попадания вывели из строя еще один танк. Немцы, не понимая, откуда идет огонь, начали обходить позицию, тем самым подставившись под удар. Каплунов уничтожил еще два танка. Оставался последний, но теперь уже противник зафиксировал местоположение советского солдата. Немецкий водитель на высокой скорости помчался к окопу Каплунова, у которого уже не было бронебойных патронов. Многотонная машина наехала на окоп и стала крутиться на нем. Когда же танк отъехал, матрос неожиданно для немцев выскочил из укрытия и метнул противотанковую гранту. Взорвалось моторное отделение и машина загорелась.

Последний бой

Илья Каплунов не стал покидать высоту без приказа. Он отыскал гранаты и патроны для бронебойного ружья и приготовился к следующему сражению. Вечером к его позиции стали подползать четыре немецких танка. Меткими выстрелами он подбил два из них, но разорвавшийся рядом с окопом снаряд, оторвал матросу ступню на левой ноге. После нескольких минут боя Каплунов подорвал третий и четвертый танк, последнюю машину вывел из строя гранатой. При этом осколком бойцу перебило левую руку.

Ему помогли местные жители. Они отыскали еще живого солдата и перевязали его. Через несколько часов полевые хирурги ампутировали матросу руку и ногу. Илья Каплунов не пережил болевого шока и кровопотери. Похоронили героя в братской могиле близ хутора, где он уничтожил 9 немецких танков.