Снос зданий, который пошел не по плану 

Снос зданий — дело весьма сложное и энергозатратное, хотя может показаться, что это вовсе не так. Приходится просчитывать все на несколько ходов вперед, чтобы рушащаяся конструкция не наделала неприятностей. К сожалению, гладко все идет не всегда: некоторые здания, например, не желают рушиться, кренятся или падают на бок, становясь опасными для людей, проживающих или просто находящихся неподалеку. В нашем видео 5 зданий, снос которых пошел не по плану.