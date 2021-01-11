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Снос зданий, который пошел не по плану 

Александра Нечаева 2 часа назад
Снос зданий — дело весьма сложное и энергозатратное, хотя может показаться, что это вовсе не так. Приходится просчитывать все на несколько ходов вперед, чтобы рушащаяся конструкция не наделала неприятностей. К сожалению, гладко все идет не всегда: некоторые здания, например, не желают рушиться, кренятся или падают на бок, становясь опасными для людей, проживающих или просто находящихся неподалеку. В нашем видео 5 зданий, снос которых пошел не по плану.
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