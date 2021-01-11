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2020 год приблизил человечество к глобальной катастрофе 

Lenta.ru 1 час назад
2020 год приблизил человечество к глобальной катастрофе
Фото: Globallookpress.com
Служба мониторинга климата Европейского союза заявила, что 2020 год стал самым жарким за всю историю наблюдения, побив рекорд 2016-го и приблизив человечество к «точке невозврата». Это подтверждает тенденцию ускоренного глобального потепления, которое может обернуться катастрофой. Об этом сообщается в пресс-релизе в Phys.org.
Согласно данным Службы по изменению климата Copernicus (C3S), средние температуры Земли повысились на 1,25 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем, при этом Южная осцилляция, известная как Эль-Ниньо и влияющая на глобальную температуру, находилась в фазе минимума. Прошедшие с 2015 года шесть лет являются самыми теплыми из когда-либо зафиксированных.
В некоторых регионах в 2020 году потепление намного превысило среднемировое. Так, в Европе средняя температура поверхности поднялась на 2,2 градуса Цельсия выше доиндустриального значения. Это на полградуса выше средней температуры 2019 года, который также был рекордно жарким для Европы. В Арктике температура повысилась на семь градусов выше доиндустриальных значений.
Лесные пожары в Сибири, которые продолжаются до осени, выбросили в атмосферу рекордные четверть миллиарда тонн углекислого газа, что эквивалентно ежегодным выбросам Испании, Египта и Вьетнама. Уровень углекислого газа в атмосфере Земли достиг пика в 413 частей на миллион, что почти на 50 процентов больше, чем в начале XVIII века, несмотря на снижение выбросов на семь процентов в период пандемии.
Даже если все страны выполнят обязательства Парижского соглашения 2015 года, к концу столетия планета все равно нагреется более чем на три градуса.
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