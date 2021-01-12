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Почему Бехтерев назвал Сталина «сухорукий параноик» 

Русская семерка 11 минут назад
Почему Бехтерев назвал Сталина «сухорукий параноик»
Фото: Русская семерка
Из отечественной истории, известно, что большинство придворных лекарей, лечивших российских государей, были иностранцами и закончили свою жизнь трагически. Лечить царей дело опасное. С приходом советской власти ситуация не изменилась. Не прошло и суток после того, как В. М. Бехтерев поставил И. В. Сталину неутешительный диагноз «паранойя», как выдающийся ученый загадочным образом скончался.

Роковой вызов

В декабре 1927 года в Москве проходил съезд психиатров и невропатологов. На нем одним из докладчиков был заявлен директор Института по изучению мозга и психической деятельности, выдающийся отечественный ученый В. М. Бехтерев. Однако едва медик прибыл в столицу, как его неожиданно вызвали в Кремль. Известный невропатолог должен был проконсультировать И. В. Сталина относительно его волнений по поводу сохнущей руки. В этом вызове не было ничего неожиданного, поскольку Бехтерев являлся ученым, признанным во всем мире.
В одной из своих работ он отмечал, что с помощью внушения и гипноза можно успешно лечить сухоруких, расслабленных и мнимоумерших. Несмотря на то что до революции Бехтерев был тайным советником, генерал-майором медицинской службы армии Российской империи, начальником императорской Военно-медицинской академии, после прихода к власти большевиков его не тронули, позволив продолжать научную деятельность. Доверие к ученому было настолько высоко, что Владимира Михайловича, к мнению которого прежде прислушивался Николай II, несколько раз приглашали в Горки к умирающему В. И. Ленину.
Сложно сказать, как на самом деле в тот судьбоносный декабрьский день проходила консультация у Сталина, поскольку общались они один на один. Тем не менее, как утверждает народная молва, когда Бехтерев выходил из кабинета вождя, до присутствующих в приемной донеслось слово «паранойя». Очевидно, во время консультации по невропатологии собеседники плавно перешли на тему психиатрии и отличавшийся редкой особенностью говорить правду в глаза В. М. Бехтерев поставил И. В. Сталину неутешительный диагноз, подтвержденный временем. Разумеется, оставлять в живых ученого, способного разгласить свои выводы относительно здоровья набиравшего политическую силу Сталина, было нельзя. Опасения вождя не были напрасными. Когда Бехтерев с опозданием приехал на съезд, то в качестве оправдания он опрометчиво заявил, что смотрел одного «сухорукого параноика». Эти слова оказались роковыми для ученого.

Опасайтесь несвежих бутербродов

Спустя всего сутки после визита к Сталину ученый, отличавшийся крепким здоровьем, неожиданно заболел и умер. По официальной версии произошедшего, накануне визита в Большой театр Бехтерев отравился, предположительно несвежими бутербродами. Об этом сообщили «Известия». Согласно официальной заметке в газете, В. М. Бехтерев, вернувшись из театра вечером 23 декабря 1927 года, почувствовал себя плохо. На другой день к нему вызвали профессора Бутурмина, который констатировал желудочное заболевание. Примечательно, что ближайшим коллегой Бутурмина оказался врач ЦК ВКП (б) Погосьянц.
Именно во время принудительной операции с его участием по удалению язвы М. В. Фрунзе последний скончался при загадочных обстоятельствах. Позднее странным образом оставил этот свет нарком А. Д. Цюрупа, чье лечение доверили уже Бутурмину.
Возвращаясь к подозрительной смерти Бехтерева, добавим, что достаточно непрофессионально выглядит поставленный Бутурминым диагноз — просто желудочное заболевание, без конкретизации. Что это было: гастрит, язва, колики, отравление? Учитывая быструю смерть ученого, можно предположить, что имело место отравление … ядом.
Интересно, что собранный консилиум кремлевских врачей однозначно постановил предать тело ученого кремации: после данной процедуры доказать отравление ядом уже невозможно. Сделано это было вопреки желанию семьи ученого, члены которой впоследствии были репрессированы.
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Истории , Николай II
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