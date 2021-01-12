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Тайны Древнего Рима, о которых не пишут в учебниках 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 6 часов назад
Тайны Древнего Рима, о которых не пишут в учебниках
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Все вроде бы привыкли к тому, что древние римляне были вполне цивилизованным обществом. Демократия, относительная свобода женщин, развитая культура — помимо этого есть немало других занимательных фактов об устройстве Древнего Рима.
Взгляните на факты, которые доказывают — в те времена жители одновременно были и самыми прогрессивными, но в то же время все еще дикими. И дело не совсем в патриархальных устоях или страсти к сражениям гладиаторов. Есть и другие тайны, которые в школе принято не упоминать.

Дома для разных слоев населения

Богачи обычно жили в частных домах или виллах. А вот тем, кто беднее, приходилось селиться в многоквартирных домах. Конструкции из Древнего Рима напоминали современную застройку жилых комплексов — длинные ряды отдельных домов.

Длинные ресницы — символ целомудрия

Древние римляне считали, что ресницы выпадают из-за слишком активной интимной и нечестивой жизни. Из-за таких предрассудков девушкам приходилось любыми способами сохранять и демонстрировать пышные и густые ресницы — все для того, чтобы не опорочить себя.

Добровольный прием яда

Императоры каждый день принимали немного распространенных ядовитых веществ. Не для того, чтобы намеренно разрушить здоровье, а наоборот. Таким образом они формировали иммунитет к опасным веществам.

Абсолютный патриархат

В семье отец имел такую сильную власть, что контролировал жизнь каждого. Он мог даже оставить новорожденного ребенка, если понимал, что вряд ли прокормит его и обеспечит нормальную жизнь потомку.

В Древнем Риме были фастфуд-рестораны

Не совсем похожие на современные, но все таки были — такие заведения быстрого питания называли термополии. Люди, как и положено, делали заказ и могли взять готовую еду на вынос. Выглядели такие точки как прилавок с уже готовым набором блюд. Кстати основными клиентами были исключительно люди с небольшим доходом, а вот представители высших сословий обходили такие места стороной.
DR

Римляне ели руками

Правила приличия в Древнем Риме позволяли брать еду руками. После приема пищи руки не мыли — обычно их вытирали о волосы рабов, которые всюду следовали за хозяином.

В Древнем Риме были торговые центры

Старинные ТРЦ, как например рынок Траяна, были отдаленно похожи на современные. В них располагались около 150 магазинов, таверны, увеселительные заведения и пункты помощи, в которых бесплатно раздавали продукты для жителей

Палец вверх на арене означал смерть

Вопреки расхожему мнению, отогнутый вверх или вниз палец был не символом помилования, а указанием не оставлять гладиатора в живых. Чтобы спасти бойца, нужно было показать кулак.

Жир и пот использовали как косметику

Рядом с аренами гладиаторов часто строили небольшие торговые точки. В них женщины скупали животный жир и пот бойцов-гладиаторов, которые потом использовали для ухода и макияжа.

Монобровь на пике моды

И женщины, и мужчины мечтали о сросшихся на переносице бровях, ведь тогда считалось, что такая растительность — признак большого ума. Если не получалось создать образ естественными способами, на выручку приходили подручные средства: римляне либо сами рисовали себе монобровь, либо пользовались накладками из шерсти.
А вы рискнули бы на один день вернуться в Древний Рим?
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