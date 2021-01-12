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Оборона из болота: как немцы 13 дней штурмовали советский Т-34 

Русская семерка 7 часов назад
Как немцы 13 дней штурмовали советский Т-34
Фото: Русская семерка
Изучая архивные данные Великой Отечественной войны, не устаешь удивляться стойкости и мужеству воинов Советской армии. Порой кажется, что их поступки требовали сверхчеловеческих усилий. К подобным случаям можно отнести историю 328-го танкового батальона, две недели державшего немецкую осаду.

Неприступная деревня

Одним из важнейших сражений Великой Отечественной войны стало наступление войск Красной Армии на Северо-Западном направлении. Особенно тяжело проходилось бойцам в районе Псковской области. Суровой зимой 1943-1944 годов наши войска подошли к городу Невелю, удерживаемому фашистами. Согласно приказу командования 328-й танковый батальон 118-й отдельной танковой бригады должен был отбить у немцев небольшую деревеньку Демешево.
В атаку пошли семь танков Т-34. Но к сожалению, практически сразу на подступах к деревне шесть машин были подбиты, а седьмая на максимальной скорости влетела в болото и застряла там.
Желая закрепить кратковременный успех, немцы в тот же день совершили несколько вылазок с целью добить экипаж танка, оказавшегося в трясине. Не тут-то было! Танкисты и сопровождавшая их пехота отразили нападение фашистов. Тем не менее, понимая, что долго в болоте им не продержаться, автоматчики сопровождающей группы вместе с тяжело раненным лейтенантом Ткаченко отступили к основным силам советских войск.

Оборона из болота

В боевой машине, крепко засевшей в болотной трясине, остался Виктор Чернышенко, которому на тот момент было всего 18 лет, и добровольно присоединившийся к нему опытный водитель-механик Алексей Соколов. При этом необходимо заметить, что как боец Соколов стоил десятерых, поскольку к декабрю 1943 года успел повоевать на Финской войне и пройти ад Сталинградской битвы.
Он дважды горел в танке. Будучи великолепным водителем, Алексей Соколов попытался вывести танк из болота, но безуспешно.
Фашисты продолжали неистово штурмовать машину и ее защитников. Казалось бы, сколько могут продержаться два человека в неподвижном танке под огнем численно превосходящего противника? День-два — не больше. Советские солдаты выстояли 13 дней! Они подпускали немцев поближе и открывали огонь из пулеметов.
Единственным плюсом в этой ситуации было наличие большого количества боеприпасов. Но рано или поздно и они должны были закончиться, тем более что атаки фашистов не прекращались ни днем ни ночью.
Спустя неделю безуспешных попыток взять танк штурмом, немцы начали бить по нему прямой наводкой из орудий. Снаряды пробили броню, танкистов ранило, но это не сломило их волю к сопротивлению.
Замерзшие и истекающие кровью, они продолжали отчаянно сражаться до тех пор, пока на 12-е сутки у них не кончились все патроны. После того как Виктор Чернышенко метнул в очередную группу приближающихся к танку немцев три гранаты, в распоряжении бойцов осталась всего одна, последняя граната, ее они приготовили для себя. К счастью, она не понадобилась.
На другой день, 30 декабря 1943 года, советские войска освободили деревню Демешково. Защитников танка доставили в госпиталь. Виктор Чернышенко, перенесший несколько операций, был награжден «Золотой Звездой». Его товарищ Алексей Соколов, к сожалению, умер в больнице, так и не придя в сознание. Звание Героя Советского Союза ему присвоили посмертно.
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Истории , Алексей Соколов
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