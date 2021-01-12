Когда русские войска в первый раз взяли Берлин 

Захваченная в сентябре 1760 года русско-австрийскими войсками прусская столица не побыла в оккупации и недели — спустя шесть дней, до подхода к Берлину главных сил короля Пруссии Фридриха II, она была оставлена завоевателями. Между прочим, берлинские пруссаки, страшившиеся тёмных звероподобных русских, в результате оказались не правы: больше всего над жителями поверженной столицы Пруссии поглумились «цивилизованные» австрийцы.

Елизавету слушались, на Петра оглядывались

Причиной Семилетней войны середины XVIII века стало усиление влияния Пруссии, которой правил воинственный король Фридрих II. Англия, Франция и Россия объединились в антипрусскую коалицию. Решительностью и умением стратегия и тактика Русской армии в боях с пруссаками не отличались. Во-первых, прежде нашим воякам не приходилось сражаться с таким блестящим, как тогда считалось, противником. Во-вторых, военачальники избегали форсирования событий вследствие затяжного и явно предсмертного недуга императрицы Елизаветы Петровны — у её наследника Петра Фёдоровича были более чем дружественные чувства к Фридриху II, он обожал всё прусское и, ясное дело, категорически не хотел воевать с этой страной.

Отступление русских войск под командованием генерал-фельдмаршала Степана Апраксина после первого крупного сражения в Семилетней войны под Гросс-Егерсдорфом (победа, к слову, в нём была за нами) — тоже следствие подобной оглядки: до Апраксина донесли, что императрица тяжело больна, и главком побоялся гнева престолонаследника Петра Фёдоровича. За подобную перестраховку Апраксин потом дорого заплатил — разжалованный выздоровевшей Елизаветой Петровной, он оказался в тюрьме, где вскорости и умер.

На Берлин!

Успешный штурм прусской столицы для активизировавшихся русских войск должен был стать операцией по поднятию их боевого духа — к 1760 году Фридрих II, умело используя несогласованность в действиях армий коалиции, выиграл ряд важных сражений.

Берлин представлял собой крепость, довольно слабую с точки зрения обороны: ни мощных стен, ограждавших город, ни серьёзного гарнизона защитников. Основные силы пруссаков сражались с австрийцами в Силезии. Русская армия в данной ситуации должна была внезапно овладеть Берлином. В общей сложности в штурме столицы Пруссии в конце сентября 1760 года приняли участие порядка 40 тысяч солдат и офицеров русского и австрийского корпусов. Русский авангард шёл под предводительством Готтлоба Тотлебена, урождённого немца, знавшего Берлин как свои пять пальцев.

Тотлебен с подчинёнными прибыл к предместьям Берлина, опередив основные силы. Первая попытка взять столицу успехом не увенчалась: пруссаки отчаянно сопротивлялись. Но при подходе основных сил русских под командованием генерала Чернышева обороняющимся стало ясно, что город осады не выдержит. Они решили сдать Берлин. Тотлебена прусскам удалось уговорить отпустить капитулировавший берлинский гарнизон из города. Чернышев рассвирепел, когда узнал, что за его спиной творится такая военная «дипломатия». Русские кавалеристы настигли и разбили отступающих пруссаков.

Русские урезонивали австрийцев

Страхи берлинского населения по поводу бесчинств русских солдат оказались напрасными — грабежами и погромами в Берлине главным образом занимались подданные Австрии. Разошлись они настолько, что в отдельных случаях мародёров усмиряли русские патрули. Король Пруссии быстро среагировал на захват столицы и направил свои основные силы на освобождение Берлина. Пробыв в захваченном городе всего 6 дней, русско-австрийские войска его покинули — генерал Чернышев не хотел ввязываться в эту битву.

Всё шло хорошо до Петра III Русская армия хоть и ушла из Берлина, но своего потенциала не растеряла, чего нельзя было сказать о войсках Фридриха II — они стремительно утрачивали боеспособность. Вскоре под контролем России оказалась вся Восточная Пруссия, её жители присягнули русской императрице. Но смерть Елизаветы Петровны поставила крест на всех успешных военных начинаниях Российской армии: на престол вступил Пётр III и всё «отыграл взад» — с Пруссией было заключено перемирие, завоёванные территории ей вернули, да ещё и подбросили русских войск, чтобы воевать с австрийцами. Петра Фёдоровича за подобную инициативу «отблагодарила» собственная жена — Екатерина Алексеевна в результате переворота при активной поддержке оскорблённых действиями нового императора гвардейцев сбросила супруга с престола. Через неделю после смещения с трона Пётр III при загадочных обстоятельствах скончался.