7 профессий для ленивых: кем работать, если совсем не хочется? 

Наверняка, о вакансиях смотрителей на необитаемых островах и переворачиватлей пингвинов на полярных станциях слышали все. Некоторые из них часто оказываются рекламным трюком, но доступные профессии, требующие минимума усилий, тем не менее существуют. В этом материале мы собрали 7 отличных примеров.

Натурщик

Он же — демонстратор пластических поз. Скромность не помеха этой деятельности: модели не всегда позируют обнаженными.

Порой для участия в художественном процессе бывают нужны лишь лицо или кисти рук. Молодость и эталонная внешность тоже не обязательны — художникам требуются люди разных типов внешности и возраста. А вот выдержка пригодится: позировать приходится часами, с небольшими перерывами. Изображение человеческого тела с натуры входит в обязательную программу обучения академическому рисунку и натурщики будут востребованы всегда.

Участник экспериментов по изучению сна

Медицинские эксперименты — небезопасный для здоровья способ заработка.

Но это не относится к исследованиям сна: для подопытных есть угроза только выспаться ради науки. Врачи и нейрофизиологи набирают испытуемых по всему миру, а отбор проходит на основании образа жизни, возраста или состояния здоровья. Заработать можно до $ 1000 в день.

Профессиональный иностранец

Еще один способ заработать на внешности — переехать в Китай.

Местные компании привлекают европейцев для участия в бизнес-встречах, выдавая их за иностранных партнеров для демонстрации масштабов фирмы или события. Знать китайский псевдопредпринимателю не обязательно, а платить ему готовы до $ 1000 за неделю. Особенно популярна такая практика в сфере недвижимости.

Наемный родственник

По данным Telegraph, для заработка в качестве чьего-то дедушки или двоюродного брата тоже понадобится переместиться в Азию.

Японское агентство Office Agents подбирает членов семьи для свадеб и праздников. Приглашение агента на торжество стоит заказчику Y20,000 (~$ 93), прочувствованная речь — еще Y20,000 (~$ 10). Банкеты — приятный бонус работы.

Персональный покупатель в сети

Профессия для тех, кто любит делать покупки, но не может заставить себя выйти из дома.

Суть необычной работы — найти в интернете товар, нужный клиенту и приобрести его по выгодной цене. Выигрыш многодневных торгов на аукционе или поиск вещи из лимитированной коллекции приносит в США около $ 20 за час. Кстати, вакансии ресерчера все чаще появляются, например, в России. За поиск товаров на иностранном Amazon можно получить около 13,5 тысяч рублей в месяц.

Выгуливатель собак

Это стереотипно американское занятие пришло и в Россию.

Чтобы подменить владельца на прогулке с собакой нужны только любовь к животным и свободное время. Но платят немного. Специализированный московский сервис предлагает 250 рублей за час прогулки, а частные исполнители в провинциальных городах готовы работать за 100−150 рублей.

Заниматель очереди

Если ты не нашел достаточно простой работы — придумай ее сам. Этим девизом, похоже, руководствовался в 2012 году Роберт Самуэль, предлагая услугу ожидания в очереди.

Стоя за билетами на популярные шоу и новыми Iphone он зарабатывал до $ 1000 за неделю. Сегодня сотрудники компании Самуэля SOLD inc. занимают для нью-йоркцев места для тестирования на коронавирус, получая $ 60 с человека.

Позже «занимателей» стали называть тримитадорами, а подобные рабочие позиции появились и в России — желающие сэкономить чужое время за деньги публикуют свои заявки на YouDo и запрашивают от 2 тысяч рублей за заказ.