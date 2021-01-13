Старый Новый год: приметы, в которые мы верим до сих пор 

Старый Новый год появился в России в связи с изменением летоисчисления. Как правило, его отмечают лишь в тех странах, где празднуется Рождество Христово 7 января. Спустя неделю в ночь с 13 на 14 января наступает Старый Новый год. С его празднованием связано много примет. Подробнее о них, — в материале "Рамблера".

Согласно одному поверью, в Старый Новый год нельзя брать деньги в долг, а также одалживать кому-то их. В противном случае, вы рискуете весь год провести в долгах.

Другая примета гласит, — нельзя встречать праздник только лишь в женской компании. Если это произойдет, год будет несчастным и одиноким.

Не обошлось без примет и насчет погоды. Так, если в Старый новый год теплая снежная погода, лето будет дождливым. А вот если солнце взойдет высоко, то год принесет счастье.

Семья не будет нуждаться в деньгах, если в Старый Новый год в доме достаточно денег. Кроме того, год обещает быть прибыльным, если на праздничном столе есть свинина.