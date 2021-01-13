Исследователи нашли решение дилеммы Дарвина о происхождении видов

Международная команда исследователей впервые нашла решение загадки, которую в научном мире принято называть дилеммой Дарвина . Найденная в Намибии окаменелость пролила новый свет на происхождение видов на Земле.

Отчет исследователей опубликован в журнале Science Advances, а коротко о нем рассказывается на сайте Университета Эдинбурга. Ранее международная команда провела полевые исследования в Намибии. Одна из находок оказалась сенсационной: впервые ученым удалось получить доказательства связи видов, которые эволюционировали во время кембрийского события и существовали до него.

До последнего времени эта страница истории Земли оставалась тайной, так как у ученых не было хорошо сохранившихся окаменелостей того периода. Известно, что вопрос о происхождении ранних видов в свое время крайне озадачил знаменитого Чарльза Дарвина. Эту загадку в научном мире даже назвали дилеммой Дарвина.

Загадка заключается в том, что во время кембрийского события разнообразие жизни на Земле увеличивалось стремительными темпами. Именно тогда было дано начало появлению и развитию животных, включая почти все современные группы. Но как и почему это произошло, было непонятно.

И вот в Намибии ученые обнаружили отлично сохранившиеся окаменелости крошечных древних существ, возраст которых составляет около 547 миллионов лет. Их исследование позволило выявить первую известную связь между животными, которые эволюционировали во время кембрийского взрыва около 540 миллионов лет назад, и одним из их ранних предков.

Речь идет о виде, который называется Namacalathus. Это были предки животных, напоминавшие по форме подушечку для иголок и булавок, прикрепленную к короткому стеблю. Ранее ученые исследовали только скелетные останки этих существ.

Но в данном случае окаменелости были изучены при помощи передового рентгеновского метода. Он показал, что некоторые мягкие ткани идеально сохранились внутри, чему способствовал минерал под названием пирит. Таким образом, ученые впервые получили возможность изучить мягкие ткани древнейших животных и сравнить их с тканями животных, которые эволюционировали позже.

Это сравнение и доказало, что Namacalathus был одним из первых предков видов, появившихся во время кембрийского взрыва, включая доисторических червей и моллюсков. Тем самым найдено то самое недостающее звено древнейшей эволюции, которое не смог найти Дарвин, но которое подтверждает его теорию происхождения видов на Земле.

"Это исключительные окаменелости, которые дают нам представление о биологическом родстве некоторых из древнейших животных, — говорит профессор Рэйчел Вуд из Школы геонаук Эдинбургского университета. — Они помогают нам проследить корни кембрийского взрыва и происхождение современных групп животных. Такое сравнение открывает много новых возможностей для исследования истории жизни, что ранее было невозможно".

По ее словам, до этого исследования было почти невозможно выявить связи более ранних животных с более поздними, так как их мягкие ткани, как раз и дающие важные подсказки о происхождении видов, практически всегда со временем разрушаются.