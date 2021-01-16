Как работало право первой ночи в Европе 

В средние века в Европе понятие целомудрия было довольно относительным. Сегодня сложно представить, что невеста проведет первую брачную ночь не с супругом, а еще несколько веков назад это считалось нормой.

На первый взгляд подобная традиция, которая кстати носит название "право первой ночи", может показаться до жути несправедливой и бесчеловечной. Но крестьяне относились к ней с воодушевлением. Чтобы узнать подробнее о том, как же работало правило первой ночи в Европе, смотрите видео.