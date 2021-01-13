Зачем Жуков переодел Советскую армию в 1956 году 

Маршал Победы Георгий Константинович Жуков уделял внимание не только боевым действиям, но и материально-технической стороне деятельности армии. Будучи министром обороны СССР, Жуков в 1956 году затеял военную реформу, коснувшуюся и военной формы. И даже — функционирования Военторга

Новое содержание — новая форма

К середине пятидесятых серьёзно изменилась идеология и методология применения вооружённых сил, в войска поступило новое вооружение и старая форма, в которой советский солдат прошёл Великую отечественную войну, морально устарела. Жуков лично принимал участие в утверждении дизайна как формы как для офицеров, так и солдатско — сержантского состава. Изменения коснулись и парадной, и полевой формы.

Приказ МО 4 августа 1956 г., подписанный Жуковым, регламентировал условия ношения новой формы и отменял приказы военных лет на эту тему. Изменения офицерской формы прошли годом ранее. Все военнослужащие получили 4 формы одежды, на разные случаи использования, закреплённые приказами министра обороны.

Форма зависела и от сезона — была летняя и зимняя форма одежды, переход с одной на другую осуществлялся по приказам.

Министр обороны Жуков и министр торговли СССР Павлов обратились в Совет Министров СССР с предложением переподчинить Главвоенторг минобороны . И такое решение было принято 4 июня 1956-го года. Теперь за обслуживание военнослужащих несли ответственность начальники гарнизонов и командиры округов, что улучшило обслуживание.

Вдвойне удивительно, что всё это проходило на фоне сокращения Вооружённых Сил СССР на несколько миллионов человек и уничтожения обычных вооружений, затеянного Никитой Хрущёвым

Возможно, такое внимание к дизайну и торговле связано с тем, что в подростковом возрасте Жуков был учеником скорняка, одним из лучших.

Торговец мехом

Отец отдал Жукова в обучение родственнику — скорняку примерно в 8 лет. Мальчик постигал основы профессии без отпуска и перерыва. Впервые он смог приехать домой на побывку только в 1912 году, в награду за отличную торговлю на Нижегородской ярмарке. Родственник — скорняк возлагал большие надежды на Георгия, доверял ему самостоятельно обслуживать покупателей.

В частности, Жуков в одиночку, без присмотра, продавал меховые изделия в Нижнем Новгороде, на ярмарке. И ни разу не проторговался.

Нижегородская ярмарка в конце XIX — начале XX века была центром розничной торговли мехами и изделиями из них (оптовики посещали, в основном, Ирбитскую ярмарку).

Нижний Новгород располагался вблизи крупнейших центров российского скорняжного производства и на пересечении торговых путей, что и определило уместность розничной торговли мехами именно здесь.

Официально ярмарка открывалась 15 июля, а приготовления шли с начала июня. Окончание торгов постоянно отодвигалось. Сначала расчётным днём было 25 августа, затем сроки продлили до конца сентября — начала октября.

Ценников не было, торговец должен был безошибочно определить платёжеспособность клиента и назвать цену (при этом, торговец знал, почём ему обошёлся тот или иной товар). Была ещё одна особенность — не все сделки заключались за наличные, в ходу были векселя и нужно было различать поддельные от настоящих, чтобы не прогореть.

Юный Георгий Жуков справлялся отлично. Мы не знаем, какие барыши он привозил хозяину, но есть данные, что тот подумывал передать дело в руки Георгия. Помешала Первая мировая война, куда Жуков ушёл добровольцем в 1915 году. Началась его новая, военная карьера. Но на пике её Жуков вернулся за вдохновением к опыту прошлого.