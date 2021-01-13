Главная трагедия московского метро: как погибло 60 человек 

За долгие годы своей работы метрополитен города Москвы стал «свидетелем» многих жертв, трагедий и несчастных случаев. Но самым страшным днем в истории московского метрополитена можно считать 23 июля 1941 года. Ведь количество погибших и раненных тогда исчислялось десятками, а ужасные мгновения в памяти очевидцев тех событий сохранились на многие годы. В этом материале мы постараемся воссоздать картину того, что же произошло в тот день в московском метро.

С чего все началось?

22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз, что стало началом Великой Отечественной войны. Уже 14 июля по личному приказу Адольфа Гитлера была начата подготовка к проведению авиационных налетов на Москву. В том же месяце произошли первые бомбардировки столицы, которые, вероятно, были самыми сильными и массированными за все время. Первый авианалет произошел 22 июля, а участие в нем принимало не менее 220 немецких самолетов.

Бомбардировки столицы Советского Союза, которые унесли много жизни и привели к многочисленным разрушениям, продолжались и на следующий день. Особенно 23 июня пострадал московский метрополитен. Дело в том, что станции метро в те дни служили москвичам в качестве укрытий-бомбоубежищ. Прячась от смертоносных «подарков» немецких захватчиков, люди заполняли не только платформы, но и туннели метрополитена. В книге Анатолия Воронина «Москва 1941 год» сказано, что после объявления первой воздушной тревоги в «подземке» укрылись сотни тысяч жителей Москвы.

Что же произошло 23 июня 1941 года в московском метро?

Около 4-5 часов дня немецкая авиационная бомба фугасного действия взорвалась у входа в вестибюль станции «Арбатская». Произошло это еще до того, как советские войска успели объявить воздушную тревогу. В результате многие москвичи, проживающие неподалеку, в панике бросились к станции. На лестнице эскалатора образовалась сильная давка, в результате чего погибло 60 человек, а еще несколько десятков получили травмы. В книге «Битва за небо» Дмитрия Хазанова говорится о том, что многие умерли именно из-за давки и паники, а не из-за взрыва бомбы. При этом для устранения последствий трагедии работникам метрополитена потребовалось два дня.

Но на этом несчастья для москвичей, которые находились в столичном метро, не закончились. Еще одна авиабомба повредила эстакаду Смоленского метромоста, а другая разрушила перекрытие туннеля между станциями «Смоленская» и «Арбатская». В этот момент в самом туннеле прятались люди. По данным Анатолия Воронина 14 человек погибло от воздействия взрывной волны, шрапнели и обломков перекрытия. Еще около двух десятков москвичей получили ранения.