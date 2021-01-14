Почему Брежнев, нарушив закон, расстрелял подростка 

27 января 1964 года в Ленинграде отмечали двадцатилетие снятия блокады. Настроение у жителей было праздничное, милиция и пожарные работали в штатном режиме. Немного за полдень бригада пожарных выехала на тушение в 9-ю квартиру дома № 3 по улице Сестрорецкой. Двери были заперты и проникнуть внутрь удалось только через балкон. Увиденное там после ликвидации возгорания заставило бывалых мужиков ошарашенно выскочить из квартиры и срочно вызвать оперативников.

Двойное убийство

Прибывшая на место опергруппа приступила к обследованию жилища. В дальней комнате, не тронутой пожаром, было обнаружено два окровавленных тела — мать и ее двухлетний сын. Признаки насильственной смерти были налицо. А днем позже удалось обнаружить и орудие убийства — топор, скрытый под тряпьем на балконе. 29 января вещдоки оперативников пополнились отпечатком ладони на пианино, который не принадлежал ни жертвам, ни пожарным. Началось расследование.

Осмотр квартиры и опрос соседей показали, что жила женщина с ребенком небогато, а потому версия об ограблении выглядела неубедительно. Наводку на высокого угловатого подростка лет 15—16 дала дворничиха, которая видела его на лестничной площадке незадолго до приезда пожарной бригады. В результате оперативных мероприятий милиция вышла на некоего Аркадия Нейланда.

Неблагополучный подросток Аркадий Нейланд

Аркадий по прозвищу «Пышка» рос в неблагополучной семье. Его мать потеряла любимого во время Финской войны и повторно вышла замуж за пьющего работника пивзавода. Он регулярно устраивал скандалы, избивал жену и детей, выгонял Аркашу из дома. Когда тому было 12 лет, уставшая от постоянных дрязг и побоев мать сдала страдающего нервным истощением ребенка в интернат.

К тому времени перевоспитать Аркадия уже не представлялось возможным. В школе-интернате ему давали не самую лучшую характеристику: «…показал себя как плохо обучаемый ученик, хотя был не глупым и способным ребенком… часто прогуливал. Учащиеся не любили его и избивали. Он не раз был уличен в кражах у учеников интерната денег и вещей».

Нейланд дважды сбегал из интерната в Москву — к тетке, имел в послужном списке несколько ограблений, краж, приводов за хулиганство. Незадолго до преступления он уже был задержан при краже из квартиры № 7 в том же доме. Под предлогом сбора макулатуры Нейланд с подельником заглядывали и в квартиру № 9, их привлек золотой зуб женщины и стоявший в глубине жилища цветной телевизор. Собственно, больше ничего ценного в квартире не было, но начинающие домушники решили, что здесь живут богатые люди.

На дело Нейланд решил отправиться один, чтобы не делиться. Представившись работником почты, он проник в квартиру и забил принесенным с собой топором женщину и ребенка. Все немногое, что было ценного, он забрал с собой, сложив в найденный там же чемодан, после чего очистил одежду от крови, поджарил и съел яичницу, открыл газ, чтобы сымитировать пожар, и покинул квартиру. Нейланд планировал через столицу отправиться на Кавказ, где его и взяли благодаря присланной из Ленинграда ориентировке, когда 30 января он сходил с московского поезда в Сухуми.

Дело Нейланда

В УК РСФСР редакции от 1960 года значилось: «К высшей мере наказания не могут быть приговорены женщины, мужчины старше 60 лет и лица, не достигшие к моменту совершения преступления 18 лет». Поэтому в своем относительно мягком наказании подросток был уверен. К 20 годам он уже выйдет на свободу и продолжит «свое дело», но будет вести себя гораздо умнее. И это больше всего возмутило советских граждан — Л. И. Брежневу посыпались многочисленные письма с требованием применения высшей меры наказания.

Поэтому приговор суда оказался для Нейланда неожиданно суровым — расстрел. Его жалоба о помиловании была отклонена и 11 августа 1964 года несовершеннолетний убийца был казнен.