Расстрелы и чума: что происходило за стенами Альгамбры

Альгамбра, или Красная крепость, — один из самых известных и древних памятников исламской архитектуры. Жившие в нем правители были не только успешными завоевателями, но и властными тиранами.

«Ленты.ру». Они могли подвергнуть расстрелу десятки людей из-за слухов, а также были способны на отправление членов семьи. О том, как возводился и чем жил главный замок исламских правителей, — в цикле

«Нет победителя, кроме Аллаха!»

В раннем Средневековье Южная Испания принадлежала маврам — мусульманам из Северной Африки. Одним из прекраснейших ее городов в исламский период была прославленная Гранада. Поселение, изначально называвшееся Илиберра, основали еще финикийцы за 500 лет до нашей эры.

Мавры захватили город в 711 году и переименовали его в Ильбиру, а позже ему даровали название Калат Гарната, откуда и произошло современное имя города.

Мавры постоянно враждовали между собой, а также с испанцами, и в 1238 году Гранаду, принадлежавшую тогда к эмирату Мурсии, завоевал Мухаммед I ибн Наср по прозвищу Аль-Ахмар (Рыжий) из династии Насридов. Поспешно выдворив мурсийского эмира Юсуфа ибн Худа из города, он сам стал править им и его жителями.

Когда Аль-Ахмар входил в поселение после завоевания, его жители шумно приветствовали нового эмира, чтобы задобрить его. «Добро пожаловать, победитель милостью Аллаха!» — кричали они, а эмир, который был человеком хоть и воинственным, но набожным, степенно отвечал: Wa La Ghalib illa Allah, — что значит «Нет победителя, кроме Аллаха!»

Edwin Lord Weeks

Двор Альгамбры во времена мавров с картины Эдвина Лорда Уикса, 1876 год

Эту достойную истинного правоверного фразу Аль-Ахмар сделал своим девизом и девизом всей династии Насридов: при ней Гранада стала столицей отдельного Гранадского эмирата. Придворные каллиграфы написали ее в виде изящного росчерка, а придворные художники вывели в росписях и выбили на стенах нового дворца эмира — Альгамбры.

Дворец на холме

Дворец, который эмир приказал возвести на горной террасе вершины Альсабика в восточной части Гранады, получил название от слова «аль-хамра» — «красная». Есть немало версий разной степени поэтичности, объясняющих такое решение.

Самая драматическая из них — мол, стены покраснели от многосотлетнего зрелища кровопролитий, творящихся в Гранаде.

Самая романтическая — стены возводили ночью при факельном свете, и красноватый отблеск огня навсегда остался на них.

Самая же реалистичная просто указывает на красно-бурый оттенок местных железистых почв — пыль оседает на стенах, делая их красноватыми.

Так или иначе, дворец назвали именно Альгамброй, и первые значимые постройки в нем возвели при Мухаммеде I. До наших дней они не сохранились: замок неоднократно перестраивали, расширяли и украшали. Поэтому современные туристы могут довольствоваться лишь тем, что строилось не ранее XIV столетия, уже при потомках Аль-Ахмара.

Властный эмир превратил свою резиденцию в «город в городе», огражденный стенами с башнями и способный выдержать осаду. В Альгамбре, помимо жилых построек, были собственные бани, мечети, сады, арсенал и склады, а также кладбище. Длина крепостных стен составила около двух километров, а площадь резиденции — около 14 гектаров.

Martin Jung / Globallookpress.com

Миртовый дворик

Украшать здания изображениями людей и животных мусульманам запрещает Коран, поэтому постепенно стены дворца покрыли орнаменты, резьба и уже упомянутые художественно вырезанные тексты с девизом Насридов. Во двориках цвели экзотические цветы и били фонтаны: в жарком климате Гранады это было даже не роскошью, а необходимостью.

Братство смерти

Мухаммед правил Гранадой больше тридцати лет: для постоянно воюющих средневековых правителей вполне достойный срок. Однако жизнь его закончилась отнюдь не мирно. В 1273 году эмир во главе своего войска отправился усмирять мятежников в подвластных провинциях, но бунтовщики устроили засаду и убили Аль-Ахмара.

Впрочем, созданный им эмират устоял и еще больше двух веков сопротивлялся внутренним и внешним врагам, главными из которых были наседавшие с севера христиане. Престол, столица и дворец Альгамбра достались сыну Аль-Ахмара Мухаммеду II. Ему судьба также отвела около трех десятилетий на троне: он воевал, копил богатства и украшал свою резиденцию. В 1302 году эмир умер. Причиной смерти старые хроники называют отравление.

Кто убил Мухаммеда II — подкупленные царедворцы или вражеские подсылы — доподлинно неизвестно.

Однако летописи глухо намекают на то, что во главе заговора стоял алчущий занять престол наследник эмира — его сын, который после смерти отца стал зваться Мухаммедом III.

Новый правитель был образованным человеком, владел иностранными языками, включая латынь и древнегреческий, читал античные манускрипты и увлекался архитектурой. Он лично руководил строительством новых зданий Альгамбры. Но наследников у эмиров обычно было много. Причем не все от законных супруг, которых у такого влиятельного человека, как эмир, по законам шариата могло быть четыре.

В количестве наложниц правителей никто не ограничивал, и они держали большие гаремы. Евнухи (кастраты-управляющие гаремами) порой становились советниками и визирями эмиров, а наложницы — матерями наследников.

Львы, кровь и чума

Интенсивное строительство в Альгамбре происходило и при седьмом эмире Гранады Юсуфе I, который занял престол в 1332 году. Он, в частности, приказал возвести сохранившийся до наших дней дворец Комарес с красивым Миртовым двориком и впечатляющей (особенно с учетом ее возраста) башней. В ней разместились зимняя спальня эмира и изукрашенный резьбой и лепниной Зал Послов. Наборный деревянный потолок символически изображает семь небес мусульманского рая.

A. Tamboly / Diomedia

Львиный дворик в Альгамбре

Еще одно любимое туристами место дворца — Золотая комната, названная так благодаря золоченому резному потолку в стиле мудехар (позолоту нанесли уже в эпоху испанских королей: в 1526 году в этой комнате жила жена Карла V Габсбурга королева Изабелла Португальская).

Юсуф I правил чуть более 20 лет, и изрядную часть этого срока занимали бесконечные междоусобные битвы и вражда с христианами, стремившимися вернуть себе Испанию.

Назвать эти войны успешными было бы наглым обманом: так, в 1344 году Юсуф I потерял Альхесирас, а в 1349 году он упустил из рук и стратегически важную во все времена крепость Гибралтар. Позже судьба смилостивилась над исламским правителем — его противник Альфонсо XI заболел чумой, и власть над Гибралтаром вернулась к гранадскому эмиру.

Однако расплаты за все грехи и пролитую кровь было не избежать: в 1354 году, спустя четыре года после смерти Альфонсо XI, Юсуф I погиб.

Его зарезал какой-то сумасшедший прямо в Большой гранадской мечети в день окончания Рамадана.

Трон достался молодому 16-летнему принцу Абу Абдуллах аль-Гани би-Ллах Мухаммеду V. Вместо него правил визирь его отца Ридван, предпочитавший поддерживать мир с христианами. То же делал и сам Мухаммед V: после того, как в 1359 году заговорщики свергли его и выдворили из Гранады в Марокко, он сумел вернуться благодаря помощи кастильцев. Позже, играя на династических дрязгах между кастильскими правителями, Мухаммед V вернул Гранадскому эмирату город Альхесирас и прилегающие к нему районы.

Как и его предок Мухаммед III, Мухаммед V был хорошо образован и покровительствовал художникам и ученым. Своим визирем эмир сделал Ибн аль-Хатиба, человека, как сказали бы в наши дни, энциклопедических знаний. Мухаммед V серьезно перестроил Красную крепость, выделив цитадель Алькасабу и жилой квартал с эмирским дворцом — Медину.

В Альгамбре появился самый, пожалуй, значительный из сохранившихся до наших дней архитектурных ансамблей резиденции: Львиный дворец с Львиным двориком, который украшает фонтан с граненой чашей, расположенной на спинах двенадцати львов.

Martin Moxter / Globallookpress.com

Зал Абенсеррахов

Из всех залов дворца более всего поражает воображение зал Абенсеррахов. Согласно кровавой легенде, в этом зале убили 37 представителей аристократического гранадского рода Абенсеррахов. На них донесли враги из конкурирующей семьи, сообщив эмиру, что один из Абенсеррахов имел половую связь с женой правителя.

Мавр может уходить

Мавританская история Гранады закончилась при Мохаммеде XII в 1492 году. Последний эмир передал город эмиссарам королевы Изабеллы Кастильской и короля Фердинанда II Арагонского. Мусульмане и евреи, которые веками жили в Гранаде бок о бок, были изгнаны, на главной площади устроили публичное сожжение исламских манускриптов. Город обезлюдел и обеднел, лишившись своих ремесленников и ученых.

Альгамбра стала королевской резиденцией. Первым ее алькальдом назначили генерал-капитана Гранады Иньиго Лопес де Мендоса-и-Киньонеса, графа де Тендилья по прозвищу Великий Тендилья, внука известного поэта позднего испанского Средневековья маркиза де Сантильяны.

Мечеть в Альгамбре снесли, на ее месте возвели храм Санта-Мария. В XVI веке король Карл V Габсбург, он же Карлос I, приказал возвести для себя более современный дворец рядом с павильонами мавританских эмиров. Позже испанские короли и вовсе перестали бывать в Альгамбре, и прекрасный замок потихоньку ветшал.

Серьезнее всего он пострадал от разрушительного землетрясения, произошедшего в 1821 году.

Еще одна красивая легенда о гранадском дворце связана с наполеоновскими войнами. Французский маршал Сульт при отступлении в 1812 году отдал приказ о взрыве башен крепости, и часть их снесли с лица земли. По легенде, французы хотели уничтожить и дворец, но его героически спас капрал инвалидной команды испанец Хосе Гарсия , который бросился на пороховой шнур. И хотя никаких документальных подтверждений этой истории не существует, на входе в Алькасабу установили мемориальную доску в память капрала, якобы спасшего национальное достояние.