Зачем венчались атеисты Ленин и Крупская 

В июле 1898 года в селе Шушенское состоялось венчание двух атеистов, Владимира Ленина и Надежды Крупской . Для чего революционеры решились на таинство венчания, читайте в материале «Рамблера».

Ленин и Крупская венчаться вовсе не собирались, поскольку в Бога не верили и религиозные обряды считали ненужными. Однако, идти к алтарю паре все же пришлось.

Дело в том, что Крупская сопровождала супруга в ссылке, но не являясь законной женой Ленина (а в то время признавался только церковный брак), она не имела права находиться там. Местные власти поставили Крупской и Ленину условие: либо они венчаются, либо женщину высылают обратно в Уфу.

Ярым революционерам пришлось поступиться своими принципами: их причастили и исповедали перед венчанием, трижды они обошли вокруг алтаря и обменялись кольцами, сделанными местным умельцем из медных пятаков. Кольца, кстати, после венчания супруги никогда не носили.