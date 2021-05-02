Как алкоголь спасал непутевых водителей

В современном мире человек, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения, может, как минимум, лишиться водительских прав и, как максимум, оказаться за решеткой в случае, если он стал виновником ДТП.

Фото: Кадр из фильма «Всадник по имени Смерть» Кадр из фильма «Всадник по имени Смерть»

Однако раньше алкоголь являлся оправданием для провинившихся водителей. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".

Во времена когда автомобили только-только появились на просторах американских дорог, строгих законов, ограничивающих их передвижение еще не было. Но даже несмотря на это, если чья-либо езда приводила к летальному исходу, виновнику происшествия приходилось предстать перед судом.

И если в наше время состояние алкогольного опьянения стало бы для подсудимого отягчающим обстоятельством, то десятки лет назад спиртное в крови, напротив, было смягчающим обстоятельством.