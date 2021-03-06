Почему бедные тратят на туалетную бумагу больше, чем богатые 

Мы привыкли к историям о том, как богатые люди тратят на ту или иную вещь баснословные деньги, которые нередко являются полугодовым заработком обычного человека.

Однако не стоит придерживаться твердого убеждения о том, что обеспеченные люди всегда расточительнее тех, кому не хватает средств. К примеру, бедные, как правило, тратят больше денег на туалетную бумагу, чем богатые. Почему? Разбирался "Рамблер".

Профессор из Мичигана Есим Орхун провел исследование и установил, что бедняки тратят на туалетную бумагу на 6% больше средств, чем богачи. Все дело в том, что обеспеченные люди, как правило, приобретают бумагу оптом, а сделать это можно по более выгодной цене. Кроме того, купленного запаса хватает аж до периода распродажи, когда продукт можно купить по цене в разы ниже.

Тем временем люди с низким доходом зачастую покупают по 1-2 рулона бумаги, из-за чего в дальнейшем им приходится покупать ее снова и снова, не дожидаясь сезона скидок.