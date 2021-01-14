Наследство псу под хвост: странные пункты из завещаний звезд

Звезды отличаются оригинальным мышлением: это заметно не только по их творчеству, но и проявляется даже после их смерти. Думаете, что кошка-наследница и бутылка виски в гробу — это все, на что способна фантазия селебрити? Сегодня расскажем про неординарные, странные и пугающие пункты из завещаний знаменитостей.

Покоритель женских сердец Ален Делон любит животных, в особенности собак. В имении, где живет актер вместе со своими домашними любимцами (а у него их 8) даже есть кладбище, где похоронены все 35 четвероногих друзей, сопровождавших его в течение жизни.

В своем завещании 85-летний Делон пожелал быть похороненным на кладбище в саду собственного дома рядом с теми, кто ему по-настоящему близок. Кстати, актеру уже удалось добиться разрешения местных властей.

Кинодива Элизабет Тейлор всегда уделяла особое внимание мелочам. В своем завещании она отдельно отметила необходимость начать церемонию на 15 минут позже назначенного времени.

Актриса частенько везде опаздывала и, чтобы не пропустить собственные похороны, пожелала, чтобы церемония прощания стартовала с задержкой. Что сказать, безупречное чувство юмора.

Фредди Меркьюри

Рок-музыкант Фредди Меркьюри загадал много загадок о себе еще при жизни. И его завещание не стало исключением. Артист пожелал, чтобы место его захоронения осталось в тайне, причем для всех, включая его родителей.

Основную часть своего наследства, в том числе легендарный особняк, музыкант оставил «любви своей жизни» Мэри Остин и любимым кошкам.

«Конечно, в моем завещании есть мои родители и мои кошки, но большая часть моего состояния достанется Мэри Остин», — отметил Фредди.

Марлон Брандо

Марлон Брандо к похоронам готовился заранее. Так уж вышло, что последние годы своей жизни он жил на государственное пособие и был должен кредиторам более 10 миллионов долларов, поэтому в завещании актер все внимание акцентировал именно на церемонии прощания.

По надиктованному на кассеты сценарию церемонию предстояло вести лучшему другу Марлона — Джеку Николсону . А право первого поминального тоста досталось Майклу Джексону . Эпатажный актер велел развеять свой прах над островами на Таити, которые когда-то ему принадлежали.

Александр Маккуин большую часть своего состояния после смерти просил отдать на благотворительность, а это более 16 млн фунтов стерлингов. Кроме этого, по 250 тысяч фунтов стерлингов получили три сестры дизайнера и два брата, еще по 50 тысяч кутюрье завещал крестнику, племянникам и двум помощникам по хозяйству.

Но самый интересный пункт завещания состоит в том, что дизайнер также завещал 50 000 фунтов стерлингов трем своим собакам. Он искренне хотел, чтобы четвероногие друзья с кличками Минтер, Каллум и Джус ни в чем не нуждались и были всем обеспечены до конца их жизни.

Немецкий модельер Карл Лагерфельд оставил все свое состояние любимой кошке Шупетт. Модельер был очень привязан к ней: посвящал коллекции, выпускал на подиум и даже написал книгу от ее имени.

Более того, кошка имеет аккаунты во всех социальных сетях и именной банковский счет. Жизнь кошечки точно можно назвать сладкой.

Менеджер легендарной группы Sex Pistols был эпатажным и ярким мужчиной. В своем завещании помимо привычных пунктов о наследовании и разделе имущества он прописал желание устроить шоу на собственных похоронах.

Его последняя воля была выполнена полностью: гроб украсили четырьмя лошадьми, а надпись гласила:

«Жил слишком быстро, умер слишком молодым».

В память об усопшем была устроена «минута хаоса» с громкой музыкой — все, как он любил при жизни.

Смерть американского актера Филипа Сеймура Хоффмана стала настоящим потрясением для всех. Звезда фильма «Запах женщины» не успел составить завещание, где была бы прописана финансовая сторона в наследовании его имущества.

Но все же он составил распоряжение, которое касалось воспитания его сына: мальчик должен расти подальше от Голливуда, проживать в Чикаго, Сан-Франциско или в районе Манхэттена в Нью-Йорке. Отметим, что в завещании ничего не сказано про двух других детей, только лишь потому, что на момент составления документа актер был отцом лишь маленького Купера (дело было в 2004 году).

Смерть Мэрилин Монро окутана множеством тайн. Звезда завещала все свои личные вещи и одежду, включая нижнее белье, своему тренеру и наставнику Ли Страсбергу

Говорят, что он хранил их в гараже, а после смерти мужчины в 1982 году его вдова заработала более 20 миллионов долларов, продав имущество самой известной блондинки Голливуда на аукционе.

Роджер Доркас

Эта история облетела весь мир, поэтому мы просто не могли не включить ее в подборку! Кинопродюсер и миллионер Роджер Доркас завещал все свое состояние (а это ни много ни мало 65 миллионов долларов) любимому псу Максимилиану. В то время как своей последней 24-летней супруге оставил всего 1 цент.

Доркас заранее готовился к этому шагу — собаке были сделаны все документы для вступления в наследство. Молодая вдова не растерялась и заключила официальный брак с четвероногим миллионером. Не злите женщин!