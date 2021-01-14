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«Хоть бы хны»: что скрывает это русское выражение 

Русская семерка 3 часа назад
«Хоть бы хны»: что скрывает это русское выражение
Фото: Русская семерка
«А тому хоть бы хны!» — именно так говорим мы о человеке, которому безразлично какое-либо событие или действие. Несмотря на то, что этот фразеологизм до сих пор является достаточно популярным в народе, мало кто задумывается над тем, что оно на самом деле значит и что такое «хны»?

Звук плача

Согласно толковому словарю под редакцией современного лингвиста Татьяны Ефремовой, фразеологизм «хоть бы хны» заключает в себе 2 смысловых значения: во-первых, это выражение является характеристикой какого-либо человека, который не реагирует на ту или иную ситуацию, а, во-вторых, саму ситуацию, не представляющую интереса для окружающих.
Однако, если смысл выражения в целом понятен многим и без словарей, то множество вопросов вызывают его составляющие, а в частности слово «хны». Известный советский ученый Дмитрий Ушаков относил «хны» к звукоподражаниям, а именно звуку плача. Отсюда же, по мнению многих исследователей, появился и глагол «хныкать», то есть «тихо плакать, притворяться плачущим» (Толковый словарь известного исследователя русского языка В. Даля).

Храп

Таким образом получаетВ качестве примера Даль приводит предложение, родом из Костромской губернии: «Уж он давно хны», которое дословно обозначает «Уж он давно спит».
Доктор филологических наук, профессор МГУ Николай Шанский был не только согласен с Далем, но и указывал на более широкое значение данного междометия. Шанский писал, что «хны» может обозначать любой невнятный, неясный звук, издаваемый в ответ на обращенную к человеку речь.
Поэтому можно предположить, что «хны» в рассматриваемом нами фразеологизме, скорее всего, следует понимать как «реакцию на что-либо». То есть выражение «хоть бы хны» необходимо понимать как отсутствие этой самой реакции или полное безразличие.

Хана

Интересно, что некоторые исследователи русского языка абсолютно не верят в то, что слово «хны» обязано своим происхождением простому набору звуков, подражающих плачу, храпу или другим действиям. Противники данной теории больше склоняются к тому, что междометие «хны» произошло от жаргонного существительного «хана», то есть «конец, крышка», реже «смерть».
Эта точка зрения также имеет право на существование хотя бы потому, что устойчивый смысл фразеологизма в данном случае остается неизменен. Если предположить, что «хны» — это и в самом деле «хана», то получается, что объекту, которого мы характеризуем посредством данного выражения, все безразлично настолько, что даже приближающаяся опасность (конец, смерть) не способна растормошить, встряхнуть его.
Следует отметить, что этимология существительного «хана» также достоверно не определена. По одной из версий, это слово произошло от глагола «хануть», распространенного ранее в Сибири и обозначавшего «исчезнуть».
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Истории , Дмитрий Ушаков , МГУ
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