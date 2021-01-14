Как в СССР «забыли» советский Титаник 

В 1941 году немецкие войска затопили теплоход "Армения". Количество людей на судне в несколько раз превышало количество пассажиров известного "Титаника". По мнению историков, на борту находилось от 6 до 10 тысяч беженцев и раненых, мечтавших добраться из Севастополя в Туапсе. "Рамблер" выяснил, почему так произошло и почему о теплоходе забыли.

Судно было переполнено, так как население видело в "Армении" последнюю возможность бежать от немецких солдат. Известно, что капитан Владимир Плаушевский решил сделать остановку в Ялте, чтобы забрать детей и женщин из города. Продолжительное время Ялту обстреливали немецкие пулеметы, поэтому когда судно причалило к городу, в порту началась давка.

Стратегически порт был наиболее опасным местом для судна, так как крупногабаритная "Армения" могла выстоять только в открытом море. Теплоход мог маневрировать и отбиваться при помощи зениток, но дать людям шанс на спасение было важнее.

Судно окрасили в серый цвет, чтобы оно не привлекало внимание с неба. Однако это не помогло. Спустя три часа после отбытия из Ялты "Армения" подверглась атаке вражеской авиации, а после была добита зенитками. Корабль утонул за четыре минуты, очевидцами катастрофы стали люди, не попавшие на судно.

Остаться в живых было невозможно, хотя люди пытались воспользоваться шлюпками. Стремительность происходящего, паника, низкая температура воды и штормовой ветер лишили пассажиров судна последнего шанса на спасение.

Теплоход не стали искать ни после трагедии, ни после войны, так не хватало ресурсов. "Армению" обнаружили только в 2020 году и признали воинским захоронением, что полностью исключает возможность его подъёма или поиска сокровищ.