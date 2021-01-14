История первой женщины-серийной убийцы в США

Серийных убийц мужского пола история знает несколько сотен и армия этих нелюдей регулярно пополняется. А вот среди женщин «серийников» совсем немного, но при этом они особенно результативны. Объясняется большое количество жертв просто — очень немногие дамы резали, били молотком и стреляли, чаще всего они действовали тихо, используя яды.

Именно так убивала Лавиния Фишер — первая в истории Штатов женщина-серийный убийца и первая особа женского пола, казненная на виселице.

Первые годы жизни Лавинии Фишер покрыты мраком. Считается, что родилась она в 1792 или 1793 году в интеллигентной или даже аристократичной семье.

Такой вывод был сделан из-за имени, которое практически не встречалось в среде простых американцев и хорошим манерам, которые отмечали все, кто сталкивался с этой женщиной (и выжил).

Неизвестно даже была ли эта женщина уроженкой североамериканского континента или прибыла ребенком с родителями из Европы. Нет и достоверных изображений Лавинии. На портрете красивой девушки с попугаем работы Джошуа Рейнольдса , который авторы статей часто выдают за изображение преступницы, на самом деле изображена ее однофамилица Китти Фишер, умершая как минимум за четверть века до рождения Лавинии.

Еще менее достоверна фотография со статной блондинкой в атласном платье, которую также нередко выдают за Фишер. Дело в том, что снимков убийцы существовать не может, ведь ее повесили за почти 20 лет до изобретения дагеротипии. Так что остается только догадываться, как выглядела эта женщина на самом деле.

Достигнув совершеннолетия, Лавиния вышла замуж за молодого человека — Джона Фишера, который и дал ей фамилию. Молодожены выбрали для жизни богатый портовый город Чарлстон в Южной Каролине. У Джона водились кое-какие деньги и пара открыла небольшой постоялый двор у дороги за городом. Назывался он Six Mile Wayfarer House, что означает «Дом странников на шестой миле».

Сложно сказать, насколько выгодным был бизнес Лавинии и Джона, но судя по тому, чем им пришлось заняться, особо они в роскоши не купались, или же их образ жизни требовал более серьезных расходов, чем они могли себе позволить. Так или иначе, но свою преступную деятельность Фишеры начали почти сразу же после открытия отеля.

Документы, сохранившиеся в архивах Чарлстона, свидетельствуют о том, что люди в окрестностях города начали бесследно исчезать в 1819 году. Жалобы в местную полицию поступали регулярно, а две из них были от Лавинии и Джона. Владельцы семейного бизнеса жаловались на непорядочных постояльцев, исчезнувших из их гостеприимного отеля, не заплатив за проживание, обеды и выпивку.

Очень скоро выяснилось, что на подступах к Чарльстону орудует банда, нападавшая на путников, грабившая и убивавшая. Полиция оказалась бессильной перед дерзкими преступниками и местные жители сами решили разобраться со злодеями. Фермеры, охотники и торговцы Чарлстона сколотили небольшой, но вооруженный до зубов конный отряд, который постоянно патрулировал опасную местность.

Оказалось, что все нападения происходят на относительно небольшом отрезке пути, примыкавшем к отелю Фишеров. При этом Лавиния и ее муж имели настолько безупречную репутацию, что их даже не заподозрили в злодеяниях. Но, несмотря на это, в постоялом дворе организовали наблюдательный пост, оставив там парня по имени Дэвид Росс.

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Пару дней Росс, которому категорически запретили выпивать и играть в карты, скучал у окна гостиничной таверны. Но потом к Six Mile Wayfarer House приехала шумная компания сердитых мужчин, которые изрядно поколотили Дэвида. Отбывая, ребята сообщили ему, что если еще раз застанут его в гостинице, переломают все кости.

Но Росс был неробкого десятка и вернулся на свой пост. Там его ждала хозяйка, мисс Лавиния Фишер, оказавшаяся не менее поднаторевшей в драках. Женщина несколько раз ударила Дэвида головой об окно, а затем принялась со вкусом душить. Мужчине чудом удалось вырваться и бежать. Отыскав компаньонов, он рассказал им о своих злоключениях, но те лишь подняли его на смех, заподозрив в пьянстве и карточной игре.

Не стал помогать Россу и местный шериф, знавший чету Фишеров как степенных и доброжелательных молодых людей. В общем, как бы сказали сейчас, дело «спустили на тормозах». Но шерифу все же пришлось заняться гостиницей, так как поступило заявление от некоего мистера Джона Пиплса, солидного непьющего торговца.

Взволнованный коммивояжер рассказал шерифу, что прибыл в Six Mile Wayfarer House на ночлег, но хозяйка заявила, что свободных мест нет. При этом, чтобы не показаться негостеприимной, Лавиния Фишер налила гостю чашку чая. Так как Джон Пиплс предпочитал кофе, то напиток он тихонько вылил в вазон с фикусом, чтобы не обидеть добрую хозяйку.

Вскоре женщина сообщила торговцу, что один из постояльцев неожиданно уехал и освободил номер. Пиплса поселили в небольшую аккуратную комнатку, меблированную только кроватью, умывальником и тумбочкой. Но Джона что-то насторожило в поведении Лавинии, поэтому он решил не ложиться, а прикорнул на полу у самой двери.

Уже за полночь задремавшего постояльца разбудил скрежет и он увидел, как кровать уходит под пол, увлекаемая вниз неким хитроумным механизмом. Пиплс понял, что пора спасать свою шкуру и, оставив вещи, в чем был сиганул в окно. Через час он высаживал кулаками и ногами дверь в доме шерифа, а через два — группа джентльменов с ружьями уже стояла у входа в разбойничий отель.

Сведения о том, что произошло далее, разнятся. В одних источниках говорится о том, что в подвале под гостиницей были найдены горы трупов и орудия убийства. Якобы чай, обильно сдобренный ядовитой настойкой олеандра, погружал гостя в беспамятство, а потом кровать опускалась под пол, где беднягу ждал мистер Фишер с топором.

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Другие утверждали, что убийства были поставлены на поток и кровать просто падала вниз, выбрасывая спящего на острые колья, а хозяева потом лишь обирали окровавленные тела. Была и романтическая версия, согласно которой Лавиния была беглой рабыней, а ее супруг — влюбленным в нее сыном плантатора, организовавшим побег. Пиплсу в этой драме отводилась неприятная роль мерзавца — он выступал в роли вымогателя, желавшего получить деньги с влюбленных за молчание.

Эта история кажется фантастической из-за того, что Лавиния все-таки, была белой, но не спешите с выводами. До отмены рабства в США черными считали всех, у кого была в жилах хотя бы капля негритянской крови и рабыней вполне могла быть голубоглазая блондинка, которой когда-то не повезло с родней.

Правда это или нет — сказать сегодня нельзя, но точно известно, что Лавиния и Джон были арестованы. В 19 веке в США суд был скор на расправу и убийц могли осудить и вздернуть на второй день после задержания. Но количество жертв преступной семейки было настолько велико, что разбирательство растянулось на недели и преступники едва не сбежали.

13 сентября 1819 года Джон Фишер сплел из простыней и своей одежды веревку, справился с оконной решеткой и спустился вниз, но Лавиния не смогла повторить этот трюк. Говорят, что после этого супруг постучал в ворота тюрьмы и попросил охрану вернуть его в камеру к жене.

В итоге супругов приговорили к повешению, но Лавиния едва не избежала смерти. В то время по закону замужнюю женщину казнить было нельзя и убийца могла рассчитывать на бессрочную каторгу. Но судьи все же нашли лазейку в законе — они сначала вздернули Джона Фишера, а затем, объявив Лавинию вдовой, повесили и ее.

Со смертью первой женщины-серийной убийцы связана красивая легенда. Вроде бы, по обычаю, если приговоренную к смерти кто-то брал в жены, то ее ждало помилование. Лавиния нарядилась в день казни в свадебное платье и спросила у зевак, собравшихся у эшафота, нет ли желающих повести ее под венец. Таковых не оказалось и последними словами злодейки было: «Если у кого-то из вас есть сообщение для дьявола — говорите, я передам!».

Конечно же, все этой байки — таких законов о помиловании не существовало, а платье мисс Фишер не могла надеть хотя бы потому, что в день их с мужем ареста местные жители сожгли их гостиницу дотла вместе со всем имуществом. Но ведь без этой концовки все выглядело бы так банально, не правда ли?