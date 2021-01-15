Украинцам запретят говорить по-русски 

С 16 января на Украине полностью запретят использовать русский язык в сфере обслуживания — соответствующий закон приняли еще при Петре Порошенко , а теперь он окончательно вступил в силу. Отныне граждане Украины смогут говорить по-русски разве что у себя на кухне. Очередные ограничения уже подверглись критике в странах Европейского союза , на Украине же пока сомневаются, что закон будет строго исполняться. Есть опасения , что новые правила со временем приведут к межэтническим конфликтам и падению рейтинга президента Владимира Зеленского . Но украинские власти, кажется, считают это приемлемой ценой за окончательное размежевание со «страной-агрессором», то есть Россией. Их поддерживает и патриотически настроенная часть населения — украинизация рассматривается как способ создать монолитную нацию. При этом миллионы русскоговорящих окажутся в дискриминационном положении. «Лента.ру» выяснила, что ждет Украину после тотального запрета русского языка.

Всерьез и надолго

Несмотря на непрекращающееся давление Евросоюза и США, а также общественный запрос на изменения, Украине сложно похвастаться серьезными реформами за прошедшие годы. Локальные успехи могли бы стать предметом гордости в мирное время, но на фоне потери Крыма, конфликта в Донбассе и затяжного экономического кризиса этого явно недостаточно.

Тем не менее украинские политики не прекращают попыток мобилизовать своих сторонников на национальной теме, тем самым отвлекая внимание от нерешенных проблем, реально значимых для общества, — таких как имущественное неравенство, коррупция, отсутствие в стране вакцины от коронавируса, реинтеграция неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. После событий 2014 года на Украине активизировался процесс формирования нации. Речь идет не только о выборе между ЕС и Россией как векторами развития, а скорее о том, как страна будет устроена внутри.

По этому вопросу между разными группами украинского общества есть множество разногласий — от перехода к федеративному устройству с широкой автономией регионов (которая, несмотря на Минские соглашения, всерьез никем не обсуждается) до декоммунизации и языковой политики. Из-за них процесс самоопределения будет длиться еще долго. Но вместе с тем национально ориентированные элиты получили серьезный козырь, с помощью которого они пытаются ускорить создание монолитной украинской нации.

Предоставление Донбассу особого статуса, предполагающего культурно-языковую автономию, прописано в «формуле Штайнмайера», а также в пункте №11 Минских соглашений после вывода вооружения из зоны конфликта, восстановления социально-экономических связей региона с остальной территорией Украины и обмена пленными. Киев отказался от выполнения этого пункта

После вызванного Евромайданом кризиса языковой вопрос на Украине стал куда более активно использоваться для разделения «своих» и «чужих». Если до 2014 года о статусе русского языка чаще всего вспоминали в преддверии очередных выборов, то после воссоединения Крыма с Россией и войны в Донбассе эта тема стала чуть ли не основной в политике национального строительства.

Для Украины с момента обретения независимости главной проблемой оставалась российская «мягкая сила». Широкое распространение русского языка и культуры, а также возможности, которые открывались для украинцев в соседнем государстве, препятствовали формированию отдельной политической нации. Иными словами, политический проект мог состояться только при условии максимальной изоляции Украины от России, что и произошло после событий 2014 года.

Украинские власти не перестают уверять население страны, что использование русского языка подрывает государственность и негативно сказывается на планах интеграции Украины в ЕС. И украинский действительно в последние годы постепенно становился основным языком. Но теперь политики хотят официально разрушить реально существующее двуязычие, когда украинский остается государственным языком, а на деле люди без проблем переходят по ситуации с русского на украинский и обратно. Это крайне негативно воспринимается на юго-востоке страны и грозит новым витком «языковой войны».

Ничего личного

Многие жители Украины, которые вовсе не являются сторонниками сближения с Россией, а, наоборот, считают себя патриотами, используют оба языка в быту или предпочитают русский. Для них политика насильственной украинизации и необходимость отказываться от родного языка — не что иное, как нарушение их прав и свобод. Но альтернатив у них уже не остается.

С 1 сентября 2020 года на Украине законом «О полном общем среднем образовании» ликвидировали все русскоязычные школы. В документе прописана возможность обучаться на языке национальных меньшинств, но такое образование существенно ограничено. Отныне учащиеся из русскоязычных семей с пятого класса должны изучать на украинском языке не менее 80 процентов предметов. Программы обучения на русском фактически отменены во всех образовательных учреждениях.

35% украинцев назвали русский язык родным (данные исследования Kantar TNS Online Track в 2019 году)

Но на этом власти решили не останавливаться — украинизация в перспективе затронет все сферы общественной жизни. Поэтому появление новых линий раскола в обществе по национальному признаку можно ожидать совсем скоро, после вступления в силу норм об использовании украинского в сфере услуг. Согласно этому закону, с 16 января все поставщики должны будут обслуживать потребителей и предоставлять информацию исключительно на украинском языке. Как пояснил языковой омбудсмен Тарас Кремень, обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе.

В комментарии «Ленте.ру» политолог, главный редактор издания Capital.ua Вячеслав Чечило выразил уверенность, что новые правила начнут исполняться с первого дня. «Будут соблюдаться квоты на телевидении и прочие вещи, которые легко контролируются, — считает он. — Также собственникам бизнеса проще приказать сотрудникам обращаться к клиентам на украинском, чем создавать себе проблемы. Но, с другой стороны, многие нововведения в русскоязычных регионах останутся формальностью — так, после дежурных фраз общение будет переходить на русский».

Переход на русский язык не будет вызывать никакого негатива, в том числе и со стороны националистов — многие из них абсолютно русскоязычные, и им важен не украинский язык, а его формальное первенство

Вячеслав Чечило

политолог, главред Capital.ua

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник также считает, что законодательство будут исполнять ситуативно. «Конечно, основная часть бизнеса и клиентов будет пытаться его игнорировать. Но там, где на местах начнут работать активисты, где есть соответствующие интересы региональных политических сил, конфликты неминуемы, и языковая проблема превратится в еще один инструмент давления на неугодных, будет использоваться для борьбы с конкурентами и пиара на патриотизме. Это бесконечная история на бытовом уровне, где очень чувствительны обыкновенные люди», — рассказал «Ленте.ру» политолог.

В пользу того, что за исполнением закона начнут тщательно следить, говорят и действия украинских чиновников. Еще до вступления в силу новых правил на странице в Facebook уполномоченного по защите государственного языка появилась подробная инструкция, как правильно оформить донос на продавцов, отказывающихся обслуживать клиентов на украинском.

Русская матрица

Как считает Бортник, языковые ограничения не изменят ситуацию кардинально, поскольку новое регулирование не способно сделать так, чтобы магазины и рестораны моментально перешли на украинский, но они неизбежно спровоцируют волну конфликтов в этой сфере.

Разного рода активисты или уполномоченные служащие будут провоцировать конфликты, фиксировать нарушения и информационно раскручивать ситуации для обоснования своей работы

Руслан Бортник

политолог

Прежде всего это связано с тем, что Украина остается устойчиво двуязычным государством. В конце 2020 года Google озвучил самые популярные запросы украинцев за прошедшие 12 месяцев. Согласно опубликованным данным, наиболее популярными по запросам персонами оказались российский политик Алексей Навальный , будущий президент США Джо Байден и нынешний лидер Белоруссии Александр Лукашенко . При этом в Google большинство украинских пользователей используют русский язык, что явно не соответствует статистике, которую навязывает государство.

Gleb Garanich / Reuters

Что интересно, даже новогоднее обращение российского президента Владимира Путина в украинском сегменте Google по запросам обогнало поздравление Владимира Зеленского — по данным на 31 декабря, выступление российского лидера оказалось на 7-м месте, а вот украинского всего лишь на 13-м.

Опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) в конце 2020 года, показал, что почти 50 процентов украинцев считают русский язык историческим достоянием, которое необходимо развивать. В то же время около 60 процентов жителей полагают, что в будущем Украина преимущественно перейдет на украинский язык, — против 32 процентов, которые предсказывают государственный статус русскому.

29,6% украинцев видят в русском языке угрозу независимости, 38,4 процента считают, что нужна новая объединяющая идеология вместо языкового вопроса

Учитывая языковую неоднородность страны, в декабре 2019-го Венецианская комиссия ( Европейская комиссия за демократию через право) призывала Украину пересмотреть политику национального строительства, чтобы избежать межэтническую напряженность. По мнению экспертов, законодательство не выдерживает баланса между защитой украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств, прежде всего русскоговорящего населения. Однако украинские власти не собираются тормозить процесс дерусификации, даже несмотря на критику со стороны Совета Европы

Нередко стремление очистить страну от русского языка доходит до абсурда. Так, в ноябре прошлого года старший научный сотрудник Института украинского языка Оксана Данилевская пожаловалась , что дети на переменах в школах общаются между собой на русском. «Если на начало провозглашения украинской независимости в 1991 году на украинском языке обучалось только 47 процентов школьников, то сегодня мы имеем цифру 90 процентов», — подчеркнула Данилевская успехи национальной политики и предложила полностью запретить детям разговаривать на переменах на русском.

Сбились с пути

Для действующей украинской власти языковой вопрос становится вызовом. Усиление давления на русскоязычное население со вступлением в силу новых правил в сфере языкового регулирования явно не добавит популярности «слугам народа» в юго-восточных областях страны. Рейтинг Зеленского и без того продолжает снижаться на фоне экономического кризиса и пандемии коронавируса. Треть жителей Украины считают его главным неудачником 2020 года.

26,2% украинцев проголосовали бы за Зеленского, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье (данные на 5 января 2021 года)

Политолог Руслан Бортник отмечает, что конфликты и информационное противостояние вокруг темы языка несомненно возрастут, что негативно повлияет на рейтинг Зеленского. «Он потеряет часть поддержки в южных и восточных областях, а также в Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство. Но в то же время он обещал не пересматривать языковое законодательство, национальную политику, даже несмотря на позицию Венецианской комиссии и других международных организаций, которые требовали приостановить действие закона о языке. С возникновением многочисленных бытовых конфликтов, подогреваемых медиа, плюс неисполнением Зеленским своих обещаний рейтинг его продолжит снижаться», — считает политолог.

Зеленский продолжает аккуратно заигрывать с русскоязычным населением. В своем новогоднем поздравлении он в очередной раз перешел на русский язык, говоря о Крыме, а также о Донецке и Луганске, которые живут по московскому времени. «Я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами», — цитирует президента его пресс-служба.

На своем родном, русском языке Зеленский попытался показать жителям Крыма и Донбасса, что для Украины они остаются «своими». Однако пиар-ход мог иметь хоть какое-то значение, если бы президент пообещал отменить в 2021 году дискриминационный закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Тем самым он доказал бы, что русскоязычные граждане для Украины действительно не чужие.

Но пока даже самому Зеленскому запрещено использовать русский язык во время осуществления президентских полномочий. Такое решение в октябре 2020-го принял Верховный суд Украины. В документе отмечалось, что президент несет политическую ответственность, исполняя функции, поэтому должен выступать на официальных мероприятиях только на государственном языке, то есть украинском. Это парадоксальным образом не мешает ему заявлять , что у украинцев никто и никогда не пытался забрать русский язык, попутно обвиняя Россию в информационном давлении.