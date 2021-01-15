Почему все решили, что у Ленина был брат-близнец 

Несколько лет назад в Сети появились фотографии и биография брата-близнеца Владимира Ленина. Многие поверили в легенду о том, что после смерти лидера Сталин сделал так, чтобы люди забыли о родном брате его предшественника. "Рамблер" рассказывает, почему все поверили в то, что у Ленина был родной брат, похожий на него как две капли воды.

Согласно информации, которую растиражировали в Сети, брата-близнеца звали Сергеем. Сообщалось, что он очень любил животных и даже был вегетарианцем, но не разделял идеи революции, поэтому в молодости не общался с братом и многими родственниками.

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В зрелом возрасте он переехал в Уфимскую губернию, где женился на девушке Зухре. Он торговал воском, а к 30 годам разбогател и имел трех жен.

После 1905 года, по информации в Сети, он помог своему брату деньгами. Для молодой революции нужны были финансы. В Сети даже приводили слова Крупской о родных братьях.

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«‎"Вместе мы сила", — любил говаривать Владимир Ильич»‎, — вспоминала впоследствии Надежда Константиновна Крупская.

Когда Владимир Ильич уже твердо стоял на ногах, его брат вернулся в Уфимскую губернию. Дальше информация о брате пропадает и его судьба становится известна только после смерти Владимира. Он бежал в Литву, потом в Румынию, а потом в Швейцарию. На некоторое время он обосновался в Мексике и изучал ислам, а потом уехал на Кубу по приглашению Фиделя Кастро . Сообщается, что он умер на Кубе в 1965 году.

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Несмотря на всю комичность истории, многие люди поверили в то, что биография брата-близнеца Ленина реальна. Она стала настоящей сенсацией, пока человек, который ее выдумал, не признался в этом. Оказалось, что фотографии и история были задумкой художника Рината Волигамси

«Можете это называть как угодно, но сразу говорю, я нисколько ни претендую на историческую правду — это моя творческая фантазия, мое видение личности Ильича. Я считаю, что у Владимира Ульянова был брат-близнец Сергей Ульянов, иначе как объяснить его сумасшедшую революционную деятельность»

Волигамси также добавил, что на идею проекта его натолкнула информация о том, что Ленин мог быть сразу в двух местах. Для фотографий он использовал фотографии из книг, журналов и собственного альбома.