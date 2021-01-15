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Как измерить скорость света с помощью СВЧ-печки и шоколада 

Александра Нечаева 30 минут назад
Волны на шоколаде в СВЧ-печи помогут измерить скорость света
Фото: Depositphotos
Астрофизик Дэвид Берардо из Массачусетского технологического университета предложил простой способ определения скорости света, имея для этого лишь микроволновую печь и плитку шоколада. О том, как он это сделал, читайте в материале «Рамблера».
Вместо подноса в микроволновую печь необходимо поставить большую тарелку, которая не могла бы двигаться во время работы кухонного прибора. На тарелку кладем плитку шоколада и включаем микроволновку на 20 секунд. По истечении времени вынимаем тарелку с шоколадом из агрегата и отмечаем, что на плитке при плавлении проступил узор, напоминающий волны. Именно благодаря этому волнистому узору возможно определить длину микроволн.
Берем простую линейку и измеряем длину волн, появившихся на плитке шоколада, в сантиметрах. После этого остается только умножить эту длину на частоту излучения СВЧ-печи (эту информацию обычно указывают на задней панели микроволновки или на внутренней стороне ее дверцы), и мы получим величину, которая максимально близка к скорости света.
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