В то время как одни люди игнорируют приметы, другие - беспрекословно им доверяют. Однако не столь важно, к какой группе вы относите себя, ведь подчас некоторые ритуалы над подсознательном уровне помогают нам совершенствовать свою жизнь и даже привлекать деньги. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".

Не хвастайтесь деньгами

Получив повышение на работе или просто став обладателем крупной суммы, не спешите рассказывать об этом всем подряд. Так вы можете спровоцировать нежелательную зависть в свой адрес и даже кражу.

Деньги любят, чтобы их тратили

Излишняя расточительность порой и правда бывает чревата серьезными последствиями. Однако не стоит себя винить за каждую импульсивную покупку. Как ни парадоксально, но деньги идут к тем людям, которые не боятся их тратить.

Не берите в долг по вечерам