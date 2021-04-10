В то время как одни люди игнорируют приметы, другие - беспрекословно им доверяют. Однако не столь важно, к какой группе вы относите себя, ведь подчас некоторые ритуалы над подсознательном уровне помогают нам совершенствовать свою жизнь и даже привлекать деньги. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".
Не хвастайтесь деньгами
Получив повышение на работе или просто став обладателем крупной суммы, не спешите рассказывать об этом всем подряд. Так вы можете спровоцировать нежелательную зависть в свой адрес и даже кражу.
Деньги любят, чтобы их тратили
Излишняя расточительность порой и правда бывает чревата серьезными последствиями. Однако не стоит себя винить за каждую импульсивную покупку. Как ни парадоксально, но деньги идут к тем людям, которые не боятся их тратить.
Не берите в долг по вечерам
Неслучайно говорят: "Утро вечера мудренее". Как правило, во второй половине дня мы склонны принимать не самые удачные решения, поэтому, если вы решили занять деньги, сделайте это утром. Возможно, после сна вы сможете придумать, как увеличить свой доход без долгов.