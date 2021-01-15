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Россиян предупредили об опасности раскрытия домашнего адреса 

Lenta.ru 7 часов назад
Почему нельзя указывать домашний адрес при участии в акциях
Фото: Григорий Тамбулов / «Коммерсантъ»
Домашний адрес лучше не указывать при регистрации скидочных карт, карт лояльности, участии в розыгрышах и акциях. Об опасности раскрытия информации о месте проживания РИА Новости рассказала адвокат КА Pen & Paper Александра Харина.
Как отметила эксперт, зачастую россияне заполняют различные анкеты, где указывают свой адрес. При этом они «на автомате» ставят галочку внизу документа, давая согласие на использование указанного домашнего адреса другими лицами. От этой привычки следует отказаться, подчеркнула Харина.
Зная домашний адрес, мошенники могут оформить на человека сим-карту, микрозайм или даже похитить деньги с его банковского счета, предупредила она. Адвокат указала, что не стоит раскрывать данные о месте регистрации и при заполнении анкет на незнакомых сайтах после перехода по гиперссылкам, а также на сайтах с развлекательным контентом.
Ранее, в декабре, россиян предупредили о риске потери квартир при сдаче в аренду. По словам юриста, нередко чрезмерно доверчивыми оказываются пожилые хозяева жилья. Этим пользуются мошенники — они могут, например, подложить договор купли-продажи недвижимости или договор ренты вместо договора аренды. Кроме того, аферисты могут прописать в соглашении и заведомо невыгодные для второй стороны условия.
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Истории , РИА Новости
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