Дерзкое нападение на инкассаторов в Крыму потрясло СССР 

«Лента.ру» начинает цикл публикаций о самых загадочных преступлениях, совершенных в СССР и России. Несмотря на все попытки следователей раскрыть дела-«глухари», имена причастных к ним преступников так и остались тайной. Наш первый рассказ — о крупнейшем в истории СССР ограблении инкассаторов. В 1974 году в Крыму неизвестные расстреляли перевозчиков денег и похитили 130 тысяч рублей, в пересчете на современные деньги — примерно 58 миллионов. Под подозрение попали несколько местных милиционеров, но следствие так и не закончилось судом: подозреваемые бесследно исчезли после допросов в КГБ.

Срочный вызов

10 ноября 1974 года, когда в СССР отмечался очередной День советской милиции, в город Бахчисарай из поселка Вилино прибыл ГАЗ-51. За рулем грузовика был водитель Виктор Салин, ему предстояло доставить кассира Лидию Сурвизову в Бахчисарайское отделение Госбанка, где ей должны были выдать 500 (по другим данным 300) тысяч рублей.

Наличные предназначались рабочим колхоза имени ХХII съезда КПСС в качестве премий за ударный труд по сбору урожая — сумма для каждого труженика была равна нескольким рабочим окладам. Ехать за деньгами в воскресенье руководство колхоза решило внезапно, поэтому Салину и Сурвизовой пришлось оставить домашние дела и выйти на работу.

Поначалу вместо Виктора хотели отправить другого водителя, но тот был занят ремонтом своего грузовика. Салин попался на глаза начальству случайно, когда шел мимо правления. Он нехотя согласился, но поездка не заладилась с самого начала: обычно в банк от колхоза ездили на ГАЗ-69.

Но 10 ноября на этой машине в техническую инспекцию уехала инженер по охране труда, и автомобилю пришлось срочно искать замену.

Из более-менее подходящего транспорта в наличии оказался лишь ГАЗ-51, но и его долго не могли завести, потратив на ремонт около двух часов.

Вся эта ситуация очень нервировала Салина: занимаясь починкой грузовика, он неоднократно требовал у председателя колхоза либо предоставить другую машину, либо перенести поездку на другой день, но его никто не слушал. Внезапной работой была недовольна и кассир Сурвизова, которая в тот день планировала провожать родных в аэропорту Симферополя.

Дорога смерти

Салин и Сурвизова окончательно приуныли, когда узнали, что за крупной суммой денег им предстоит ехать вдвоем: главному инженеру колхоза не удалось найти охраны для их сопровождения. Фактически шоферу и кассирше пришлось выполнять серьезную роль инкассаторов. Когда они прибыли в Бахчисарайское отделение Госбанка, выяснилось, что нужной суммы там попросту нет.

Поначалу Сурвизовой выдали 80 тысяч рублей, а немногим позже, после согласования с Симферополем, еще 50 тысяч. Все деньги кассир сложила в обычную хозяйственную сумку.

В обратный путь инкассаторы двинулись около 14:00. Несмотря на то что Вилино всего в 45 километрах от Бахчисарая, Салин почему-то решил срезать путь.

Вместо оживленной трассы он повел свой ГАЗ-51 по безлюдной проселочной дороге. Незадолго до этого грузовик пытался остановить возвращавшийся домой 18-летний студент строительного техникума Сергей Сотников , но Салин, соблюдая должностную инструкцию, проехал мимо.

Владислав Сергиенко / РИА Новости Крым

По роковому стечению обстоятельств, именно студент Сотников стал последним, кто видел инкассаторов живыми. Парня подобрал двигавшийся за ГАЗ-51 молоковоз, который тоже свернул на грунтовку.

Вскоре водитель и студент заметили ГАЗ-51 Салина и Сурвизовой, который стоял посреди дороги неподалеку от поворота на село Маловидное.

По другим данным, первым рядом с грузовиком оказался бригадир лесотарного склада из Вилино, который в тот день получил производственную травму и ехал в больницу. У ГАЗ-51 работал двигатель и был включен левый поворотник, а его кабина на первый взгляд была пуста.

Неподалеку от грузовика в траве лежало тело Лидии Сурвизовой — издалека казалось, что она стала жертвой смертельного ДТП.

Первоначально позвонили: произошла авария, машина сбила женщину, водителя нет

— Евгений Соколовский, в 1974 году — глава Уголовного розыска Бахчисарайского района Крыма.

«Выбрали момент и совершили нападение»

На деле кассир Сурвизова не погибла под колесами машины — ее застрелили. Тело шофера Салина с огнестрельными ранениями в грудь лежало на сиденье грузовика. Все ценные вещи — личные деньги и украшения (в том числе два золотых кольца Сурвизовой) — были на месте, исчезла лишь сумка с наличными из банка.

Вскоре сыщикам удалось восстановить картину преступления: остановив грузовик, преступники открыли огонь по водителю с подножки грузовика прямо через дверь. Одна пуля попала Салину в сердце: он погиб на месте. Кассиру удалось выскочить из кабины — захватив сумку с деньгами, Сурвизова бросилась бежать, но ее ранили в спину.

На кистях рук погибшей были травмы, которые указывали на то, что она сопротивлялась налетчикам до последнего, не выпуская сумку с деньгами. Тогда в нее выстрелили еще дважды, причем один из выстрелов был контрольным — в голову. Нападение произошло в считаные минуты — бандиты успели скрыться до прибытия молоковоза, который ехал следом за ГАЗ-51.

По всей вероятности, они следили за ним [Салиным]. И от этого банка просто сопровождали, ехали следом. А потом выбрали момент, когда на трассе никого не было, и совершили нападение

— Виктор Ермак, в 1974 году — старший уполномоченный по особо важным делам Уголовного розыска УВД Крымоблисполкома.

Милицейский след

Опрашивая местных жителей, сыщики побеседовали с двумя подростками из Маловидного — те сообщили, что слышали выстрелы и видели незнакомого мужчину с хозяйственной сумкой неподалеку от пещерного средневекового монастыря Качи-Кальон.

Следователи предположили, что налетчик мог спрятать свою добычу в скалах — и попытались было найти тайник, но неожиданно получили команду сверху игнорировать показания несовершеннолетних свидетелей.

Тем временем эксперты установили оружие, из которого убили инкассаторов, — пистолет Люгера калибра 9 миллиметров, более известный как парабеллум.

При этом оставалось непонятным, почему шофер Салин при виде преступников остановил грузовик, а не попытался прибавить скорость и уехать. Следствие не исключало, что водитель был заодно с бандитами, но его убили как лишнего свидетеля. Правда, эту версию некоторое время спустя опровергли.

Дело в том, что о предстоящей поездке за деньгами Салин узнал буквально в последний момент и вряд ли успел бы связаться с сообщниками. Зато у следствия появились подозрения, что к расстрелу инкассаторов могут быть причастны сотрудники правоохранительных органов : очевидцы говорили, что перед нападением видели поблизости людей в милицейской форме.

После этих показаний, грозивших огромным ударом по репутации советской милиции, уголовное дело сразу же взял на контроль глава МВД СССР Николай Щелоков.

К работе приступили три следственные группы из Киева, Симферополя и Москвы, в которые вошли представители МВД, КГБ и прокуратуры . При этом многие высокопоставленные милиционеры не хотели верить в причастность своих коллег к нападению.

Я предложил: пусть все [сотрудники милиции] напишут рапорты — кто где находился с 12 и до 16, и осуществим проверку. Тогда можно было уже сразу определиться — кого-то мы отсеяли бы, а пара человек осталась. Нет, меня провокатором обозвали!

— Евгений Соколовский, в 1974 году — глава Уголовного розыска Бахчисарайского района Крыма.

В погоне за белой «Волгой»

Между тем студент Сотников припомнил, что прямо за грузовиком, на котором он ехал, неторопливо следовала белая «Волга», за рулем которой сидел мужчина в милицейской форме. А пастух, который 10 ноября пас отару овец неподалеку от села Маловидное, рассказал сыщикам, что к нему подходили люди, приехавшие ближе к обеду на белой «Волге».

Незнакомцы приказали мужчине отогнать скот в другое место, поскольку по дороге якобы должна была проехать правительственная делегация. Однако номера автомобилей ни студент, ни пастух не запомнили.

Единственная в районе «Волга» белого цвета была у одного из сотрудников РОВД: вскоре выяснилось, что алиби на момент преступления у него нет.

Но доказать причастность милиционера к разбою не удалось: пастух-очевидец мужчину не опознал, а при обыске в доме сотрудника МВД не нашли ни денег, ни оружия. Под подозрение также попал один из жителей Харькова: в день нападения он заезжал на своей белой «Волге» в то же отделение Госбанка, что и убитая кассир из Вилино. Но подозрение не подтвердилось.

Из материалов уголовного дела

Некоторые очевидцы также рассказывали сыщикам, что незадолго до убийства Салина и Сурвизовой по проселочной дороге ехал грузовик УралЗИС-355М. Следователи установили, что машина следовала на Кавказ, но затем ее следы затерялись.

Тем временем руководству колхоза для выдачи зарплат работникам пришлось в срочном порядке занимать деньги в соседних районах.

Правление колхоза объявило награду за помощь в раскрытии резонансного преступления, пообещав купить ценному свидетелю автомобиль «Жигули», но и это не помогло найти бандитов.

Жители поселка Вилино лишь судачили между собой о загадочном налете, который со временем оброс самыми невероятными версиями. Народная молва стала приписывать убийство инкассаторов даже иностранным шпионам и инопланетянам.

Алтайский вояж

У сыщиков оставалась надежда, что рано или поздно загадочные бандиты пустят в расход похищенные деньги: хотя номера купюр, собранных впопыхах из всех касс Бахчисарайского отделения Госбанка, и не были зафиксированы, траты необычно крупных сумм можно было бы отследить.

И действительно, вскоре следователи получили сообщение из города Бийска на Алтае, где внезапно объявился один из жителей поселка Вилино.

Он хвастался своим знакомым, что у него при себе имеется огромная сумма денег — 63 тысячи рублей — и не отрицал, что причастен к нападению на инкассаторов.

Крымские сыщики тут же вылетели на Алтай и быстро нашли подозреваемого. Однако как только они оказались в грязном и захламленном жилище «преступника», то сразу поняли, что вновь пошли по ложному следу. «Грабитель» оказался дважды судимым рецидивистом и большим любителем спиртного.

Именно под действием алкоголя он хвастался всем вокруг, что является тем самым дерзким разбойником, убившим Салина и Сурвизову. Следующее тревожное сообщение следователи получили из Ялты, где загадочный человек пытался купить несколько бутылок дорогих коллекционных вин.

При обыске в его гостиничном номере оперативники нашли около трех тысяч рублей.

Но ценитель вин оказался нефтяником, а его доходы — вполне легальными, он сам в момент нападения на инкассаторов находился в Тюмени.

Между тем внезапные признания в убийствах Салина и Сурвизовой посыпались от преступников, приговоренных к смертной казни. Узнавшие о громком деле осужденные пытались оттянуть расстрел и один за другим заявляли, что могут дать показания, ценные для следствия.

На допрос без возврата

Неожиданную зацепку для следствия дал поиск оружия, из которого могли убить инкассаторов: парабеллум нашелся у одного из сотрудников Бахчисарайского РОВД, за которым сразу же установили наблюдение. В один из дней милиционер отправился в Ялту, где сел в кабинку канатной дороги и поднялся на холм Дарсан.

За ним последовали и сыщики, к удивлению которых подозреваемого задержали на выходе из кабинки сотрудники КГБ Чекисты увезли милиционера на допрос в Москву, откуда он так и не вернулся. Та же судьба постигла и замначальника Бахчисарайского районного отдела милиции, за которым оперативники КГБ пришли в обеденный перерыв.

За происходящим наблюдал шофер высокопоставленного милиционера, который сразу сообщил о том, что видел, руководству. Сотрудники МВД пытались перехватить своего коллегу в аэропорту, но чекисты предъявили удостоверения и беспрепятственно увезли задержанного в столицу, где он бесследно исчез.

Владислав Сергиенко / РИА Новости Крым

Затерялись в Москве и следы некоторых других милиционеров, которых чекисты задерживали по подозрению в налете на инкассаторов. Так пропал дежурный Бахчисарайского ОВД, который принял сообщение об убийстве Салина и Сурвизовой. Кого-то забирали с рабочего места, кто-то, получив повестку, сам отправлялся на допрос.

Но для всех них встреча с чекистами оказывалась поездкой в один конец.

Параллельно в рядах милиции Крыма прошла большая чистка, многие сотрудники МВД лишились своих должностей. Но имена тех, кто убил инкассаторов и похитил огромные по тем временам деньги, так и не были установлены — в конце концов дело закрыли за истечением срока давности.

А на месте расстрела инкассаторов из Вилино установили мемориальный камень — единственное напоминание об одном из самых загадочных преступлений, совершенных в Советском Союзе.