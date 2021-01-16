«Бессмысленный и беспощадный»: почему произошел Медный бунт 

4 августа 1662 года 10 тысяч безоружных москвичей ходили к царю правду искать и были побиты стрельцами. События этого дня вошли в историю под названием Медного бунта. Узнаем, чему может научить нас восстание 350-летней давности.

Думать — затем реформировать

Введение в оборот медной монеты в 1654 году — урок-предупреждение всем реформаторам-прожектёрам. А урок заключается в том, что при разработке реформы следует думать не только о ближайших последствиях, но и о долгосрочных. Иначе близкая выгода грозит обернуться дальней бедой.

Так произошло и в середине XVII века при правлении Алексея Михайловича. В начале войны с Речью Посполитой на рынок были выброшены 20 миллионов медных денег, которые номиналом приравнивались к серебряным. Доверия в народе данная мера не вызвала. К тому же правительство стремилось как можно скорее изъять из обращения серебряные монеты и сосредоточить их в своих руках, что только усилило народное недовольство. В результате медных денег стало больше, чем требовалось, что привело к инфляции, растущей в геометрической прогрессии. К 1662 году даже продолжение войны оказалось невозможным, так как войску нечего было есть. Участились случаи дезертирства.

Бунташный народ

Народ был доведён до отчаяния. Если изначально 1 медный рубль почти равнялся 1 серебряному, то к 1662 году серебряный рубль стоил уже 10 медных. Соответственно росли и цены, и в первую руку на хлеб. За пять лет в некоторых районах страны они увеличились в 50 раз.

Второе, чему нам следовало бы поучиться у наших предков, живших в XVII веке, — это более активная гражданская позиция. В XVII веке не было и речи о долготерпении как национальной черте русского характера. Наоборот, австриец Августин Мейерберг, бывший в Москве накануне Медного бунта, писал: «Так мы всегда и боялись, чтобы вынужденный отчаянием народ, впрочем, всегда готовый возмутиться по своей склонности к мятежам, не поднял бунта, с которым нелегко будет справиться». В свой бунташный век русские считались бунташным народом.

Бюрократия и бунт

Не только голод, но и несправедливость толкает людей на восстание. Медный бунт был поиском правды. Ведь первостепенным требованием москвичей были не отмена медных денег и возврат серебряных. Главное, чего они желали, — чтобы в их руки предали высокопоставленных чинуш, наживавшихся на общей беде.

С появлением медных денег в стране развелось множество фальшивомонетчиков: подделать новые монеты было куда проще, чем прежние, серебряные. Преступников ловили, пытали и жестоко наказывали. Но несмотря на это, число тех, кто подделывал деньги, росло. Взяточничество и бюрократия были той мутной водой, в которой им легко было скрыться. В первых взяточниках страны значился тесть царя. Ходили слухи, что он награбил до 120 тысяч рублей. Царь, зная об злоупотреблениях, тем не менее щадил своих приближённых, всегда находя козлов отпущения.

Власть внимает только голосу самосохранения

Со времён Смуты и за 50 лет правления Романовых народ понял, что с властью нужно разговаривать только с позиции силы. Уговоры бессмысленны, не услышат, навстречу не пойдут. Поэтому, по определению Мейерберга, склонный к бунту народ, поняв, что грабежам не будет конца (незадолго до Медного бунта по стране собрали пятую деньгу, то есть 20% от имущества) — восстал. И отправился разорять дома главных (на его взгляд) виновников своих бед, также колонна из пяти тысяч человек двинулась в Коломенское, где находился царь, чтобы не просить у него, а требовать выдачи предателей. Ранее, в пору Соляного бунта, молодой Алексей Михайлович пошёл на уступки толпе. И теперь лидеры восставших заставили государя поклясться в том, что он прикажет расследовать дело. Кто-то при этом даже держал его за пуговицу, а кто-то другой (что также немыслимо) в знак, что договорённость достигнута, бил с ним по рукам, как равный.

Не верь царю

Но, успокаивая толпу, царь уже послал за верными ему тремя стрелецкими отрядами, неким подобием личной гвардии. Поверив данному Алексеем Михайловичем слову, люди возвращались в столицу, в то время как в Коломенское уже спешили каратели. Вторая волна недовольных, ещё 4-5 тысяч человек, представители почти всех (за исключением привилегированных) сословий, направляясь к царю, развернула первую — и вся эта масса потекла обратно, в Коломенское. Люди в большинстве своём были безоружны, многие шли по инерции, без лозунгов.

Насилие порождает насилие

Насилие началось утром 4 августа в Москве, когда громили дома богатых купцов, когда призывали к расправе над высокопоставленными чиновниками, теми, кто придумал медную реформу. Среди людей утвердилась мнение, что введение медных денег — это происки врагов России, польских шпионов, которые таким образом хотят разорить народ и разрушить экономику государства.

Те, кто призывал к насилию, и те, кто откликнулся на их призывы, сами стали жертвами в трагической развязке Медного бунта. Стрельцы оттеснили толпу к реке. Погибли более ста человек. Несколько тысяч были арестованы. На следующий день в качестве назидания без следствия повесили 20 человек. Участников похода на Коломенское пытали: отрубали руки, ноги, отрезали пальцы, вырвали языки, выжигали на щеке клеймо «Буки», то есть «бунтовщик».

Бунт бессмысленный

Как это часто случалось в русской истории, Медный бунт положительных результатов не принёс. Через год царь отменил медные деньги. Люди сдавали их, получая, условно говоря, 1 копейку за рубль. Но связывать контрреформу с Медным бунтом неверно: рост цен продолжился и после августа 1662-го, ситуация в стране ухудшалась. Очевидно, сама подготовка к отмене монеты началась ещё в 1660 году, когда правительство стало искать пути насыщения казны новым серебром, чтобы впоследствии заменить им медь.

Даже в бунташную пору народ не смог организоваться, превратить почти стихийный взрыв в планомерную кампанию и достичь цели. Бунт был усмирён, народное негодование улеглось, люди перегорели и стали ждать царской милости.