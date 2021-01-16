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Каких пленных солдат Красной Армии немцы сразу расстреливали 

Русская семерка 3 часа назад
Каких пленных солдат Красной Армии немцы сразу расстреливали
Фото: Русская семерка
В Великую Отечественную войну на стороне СССР и Германии принимали участие многие рода войск. От простой пехоты, до спецподразделений, летчиков, моряков и десантников. На войне происходило всякое, и порой солдаты попадали в плен.
Оказавшись во власти врага, они не могли быть уверены в своем будущем и оставалось уповать только на его милость. Однако, были категории бойцов, которым на снисхождение рассчитывать не приходилось.

Снайперы

В годы Великой Отечественной снайперское движение вышло на новый уровень. В городском бою и на пересеченной местности один меткий выстрел в командира мог обезглавить и заставить отступить целое подразделение.
В народе даже появилась поговорка, которая описывает эффективность от действий стрелка на переднем крае: «Один снайпер в состоянии решить проблему наступления противника, два — исход боя, а три-четыре снайпера могут обратить ход войны в обратную сторону».
У снайперов были свои преимущества: им не надо было ходить со всеми в атаку, они лежали в укрытиях и спокойно отстреливали вражеских офицеров и расчеты тяжелого вооружения. Но кроме плюсов, в их специальности был один большой минус — их никогда не брали в плен.
Корни такой ненависти крылись в особенностях работы снайперов. Если обычный пехотинец был вынужден убивать врагов в горячке боя, потому что иного выбора не было, то ремесло снайпера было «неспортивным» — они лежал в засаде и часами выжидал, пока кто-то неосторожно выглянет из окопа, чтобы подстрелить его. Даже среди своих солдат отношение к снайперам можно охарактеризовать как минимум «осторожным».

Огнеметчики

Не меньшей ненавистью, чем снайперы, со стороны врага в войсках пользовались огнеметчики. Их тоже не брали в плен. Тут причина очевидна — оружие, которым они пользовались, несло врагу лютую смерть.
Из воспоминаний огнеметчика Вохминцева Николая Семеновича 1926 года рождения: "Огнеметные смеси могли давать температуру до 1500 градусов. При попадании её на человека, тот, даже если и выживал, оставался страшно искалечен. Поэтому мы всегда носили с собой пистолет и имели инструкцию, при угрозе попадания в плен вывести из строя огнемет, а потом совершить самоубийство. "

Спецвойска

Во время Великой Отечественной такого понятия, как спецназ ещё не существовало, однако, войска, прошедшие специальную подготовку уже были.

Со стороны СССР к ним можно причислить бойцов воздушно-десантных частей, которые тогда ещё не были выведены в отдельный род войск, и морских пехотинцев.

У немцев к категории специальных войск можно отнести части воздушного десантирования и подразделения СС.
Солдаты этих частей имели более высокую подготовку и, что немаловажно, более высокую моральную устойчивость, поэтому и сопротивление они оказывали более упорное. Зачастую по обе стороны фронта к таким солдатам испытывали особую ненависть, при пленении считали их диверсантами и старались всегда уничтожать на месте.
Так, по воспоминаниям матроса Владимира Никитовича Кайды, воевавшим на Малой земле, морпехи в плен не сдавались и всегда дрались до последнего, поэтому на вражеское снисхождение никто не рассчитывал.

Партизаны

Партизанские соединения вносили огромный вклад в победу над немцами и доставляли им много проблем. Из-за их действий в годы Великой Отечественной даже в глубоком тылу немцы не чувствовали себя в безопасности. Партизаны совершали налеты на расквартированные войска, пускали под откос поезда с подкреплениями и припасами, совершали диверсии на военных объектах и прочими способами боролись с захватчиками. Поэтому фашисты не брали их в плен.

Национальности

Во время войны не могли рассчитывать на сохранение жизни при попадании в плен не только бойцы определенных войск и воинских специальностей, но и представители некоторых национальностей. Немцы всегда стремились убивать евреев, цыган и тувинцев, причем последние удостоились такой «чести» не из-за фашистской теории о расовом превосходстве, а в силу своих боевых качеств. Они сами не брали пленных и сражались до последнего.
Красноармейцы же не щадили венгров, за зверства, которые те учинили на оккупированных территориях, а также не брали в плен воевавших на стороне врага украинцев и русских.
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