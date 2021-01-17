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Американский журналист объяснил силу русских 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Американский журналист объяснил силу русских
Фото: Lenta.ru
Американский драматург и журналист Тувия Тененбом рассказал в своей статье для National Review, что поражен бесстрашием русских в период пандемии и объяснил их силу. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщает РИА Новости.
По словам Тененбома, пока на Западе люди в ужасе от того, что могут умереть из-за коронавируса, в Москве открыты рестораны, кафе и торговые центры. Он заметил большое количество людей на улицах и в транспорте и удивился бесстрашию жителей российских городов. Журналист обратил внимание, что полиция у входа в метро контролирует, чтобы люди носили маски, но при этом многие россияне снимают их после того, как оказываются внутри.
Автор также отметил некоторые противоречия. Например, его не пустили на службу в Храм Христа Спасителя — полицейские сказали, что опасно собираться большим числом людей в одном месте. Но при этом москвичи продолжают ходить в ГУМ и на балет, не опасаясь заразиться, в отличие от его соотечественников.
Тененбома впечатлили слова одного из петербуржцев: «Наши предки пережили блокаду, а мы переживем любую чуму». Автор материала добавил, что жители северной столицы до сих пор помнят и чтут блокаду Ленинграда. В своей статье американец пишет, что быть русским — означает жить надеждами и чувствами, а не логикой и холодными фактами. «Они люди, а не компьютеры, и в этом их сила», — объяснил Тененбом.
По словам журналиста, он приехал в Россию, чтоб отдохнуть от постоянного страха перед эпидемией, а также политических баталий Дональда Трампа и Джозефа Байдена, и этом ему удалось. Тененбом заключил, что влюбился в Россию и ее людей.
16 января сообщалось, что исполняющий обязанности главы Минобороны США Кристофер Миллер заявил, что «с профессиональным уважением» относится к российским военным.
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Комментарии 1
Истории , Кристофер Миллер , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Министерство обороны , РИА Новости
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