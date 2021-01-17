Американский журналист объяснил силу русских 

Американский драматург и журналист Тувия Тененбом рассказал в своей статье для National Review, что поражен бесстрашием русских в период пандемии и объяснил их силу. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщает РИА Новости

По словам Тененбома, пока на Западе люди в ужасе от того, что могут умереть из-за коронавируса, в Москве открыты рестораны, кафе и торговые центры. Он заметил большое количество людей на улицах и в транспорте и удивился бесстрашию жителей российских городов. Журналист обратил внимание, что полиция у входа в метро контролирует, чтобы люди носили маски, но при этом многие россияне снимают их после того, как оказываются внутри.

Автор также отметил некоторые противоречия. Например, его не пустили на службу в Храм Христа Спасителя — полицейские сказали, что опасно собираться большим числом людей в одном месте. Но при этом москвичи продолжают ходить в ГУМ и на балет, не опасаясь заразиться, в отличие от его соотечественников.

Тененбома впечатлили слова одного из петербуржцев: «Наши предки пережили блокаду, а мы переживем любую чуму». Автор материала добавил, что жители северной столицы до сих пор помнят и чтут блокаду Ленинграда. В своей статье американец пишет, что быть русским — означает жить надеждами и чувствами, а не логикой и холодными фактами. «Они люди, а не компьютеры, и в этом их сила», — объяснил Тененбом.