Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶

Машинист московского метро назвал тип самых раздражающих пассажиров 

Мослента 22 минуты назад
Машинист метро назвал тип самых раздражающих пассажиров
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Машинист московского метро Алексей Раевский назвал тип самых раздражающих пассажиров. Своим мнением он поделился в интервью с «Московским Комсомольцем».
По его словам, самый сложный день в его работе — понедельник.

«После выходных разница в количестве пассажиров огромная, да и поведение у людей отличается. В выходной пассажиры более размеренные», — объяснил сотрудник метро.

Раевский добавил, что испытывает стресс во время работы в часы пик.

«Есть такая особенность у людей, как бы часто ни ходили поезда, пытаться пролезть в закрывающиеся двери. Не все знают, что у поездов есть четкий график, выверенный до секунд. Потом обижаются, что их не подождали, совершенно не задумываясь, что эти 5-10 секунд тормозят всю линию», — подчеркнул он.

Машинист выделил «касту спешащих людей», которые своими действиями задерживают отправление поезда. К ним он отнес граждан, которые перебегают из вагона в вагон на станциях, а также тех, кто бежит вдоль вагона и заходит в дверь в последнюю секунду перед закрытием дверей.

«Большинство людей, кто торопятся, могут и не делать этого. Они не выигрывают время, а только создают суету, которая перемножается на количество людей и становится массовой. Да и бегать в метро — запрещено», — заключил Раевский.

Сотрудник метро пообщался с изданием в связи со спасением мальчика на станции «Бабушкинская». Ребенок упал на рельсы прямо перед прибывающим поездом. Раевский успел экстренно затормозить, обесточил рельс и вынес мальчика с опасного участка.
Видео дня. Реальные города-призраки со всего мира
Мослента: последние новости
Как живет еврейская Москва Как живет еврейская Москва Можно ли держать диких животных в квартире Можно ли держать диких животных в квартире Самые смешные новости недели Самые смешные новости недели
Комментарии
Истории , Алексей Раевский , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Видео
7 громких религиозных скандалов, удививших мир
10:19
7 громких религиозных скандалов, удививших мир
Истории
Как работало право первой ночи в Европе
07:04
Как работало право первой ночи в Европе
Истории
Что будет, если взорвать ядерное оружие в космосе
11:06
Что будет, если взорвать ядерное оружие в космосе
Истории
Реальные города-призраки по всему миру
05:19
Реальные города-призраки по всему миру
Места
Зачем женщины в Древнем Риме приклеивали на лицо козью шерсть
07:12
Зачем женщины в Древнем Риме приклеивали на лицо козью шерсть
Истории
Как живет самый богатый правитель в мире
09:23
Как живет самый богатый правитель в мире
Люди
Испанка решила, что в стране выпал искусственный снег
01:20
Испанка решила, что в стране выпал искусственный снег
Безумный мир
Снос зданий, который пошел не по плану
08:33
Снос зданий, который пошел не по плану
Истории
Как в СССР ввели сухой закон и что из этого вышло
05:49
Как в СССР ввели сухой закон и что из этого вышло
Истории
Зачем раньше захватывали замки
06:22
Зачем раньше захватывали замки
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение