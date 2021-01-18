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Зачем японцам соль в туалете 

Александра Нечаева 37 минут назад
Зачем японцам соль в туалете
Фото: Depositphotos
В Стране восходящего солнца много традиций, которые сложно понять западным людям. Так, например, вас наверняка удивит тот факт, что во многих домах в туалете японцы держат обыкновенную соль. О том, зачем они это делают, читайте в материале «Рамблера».
На самом деле, такая традиция объединяет жителей Японии с поверьями многих других народов, которые склонны наделять соль мистическими свойствами. Японцы считают, что с помощью соли можно привлечь в дом удачу и отпугнуть злых духов. Кроме того, согласно японским поверьям, соль способна впитать в себя плохое настроение, различные болезни и негативную энергетику. Поэтому в домах жителей Японии часто можно увидеть посуду, наполненную солью буквально во всех комнатах. Даже в туалетах и ванных комнатах соли тоже есть место: японцы верят, что злые духи могут проникнуть в дом не только через двери и окна, но и через вентиляцию.
Кстати, часто японцы не просто насыпают соль в блюдца и оставляют в комнатах, но и делают из соли, смоченной водой различные фигуры, например, пирамиды.
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