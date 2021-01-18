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История красавицы, которую мать заперла в доме на 25 лет 

Александра Нечаева 3 часа назад
Красавица Бланш Монье выросла в обеспеченной семье и была завидной невестой. Но девушке никто не нравился и в 27 лет она еще не была замужем. Но, наконец, и ее сердце пронзила стрела Амура: Бланш влюбилась. Но жених категорически не нравился родителям. Девушка же продолжала настаивать на замужестве. Тогда строгая мать Бланш решилась на коварный шаг и заточила дочь в комнате, где та провела следующие 25 лет. Ужасающую историю затворницы рассказывает видео.
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